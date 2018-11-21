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Fazıl Say’ın gönderisine yorum yapan Hakan Hatipoğlu pişman oldu
Fazıl Say’ın gönderisine yorum yapan Hakan Hatipoğlu pişman oldu
Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiye "Kandil mesajı yazınca takipçim gidiyor" diyen Hakan Hatipoğlu'nu tanımadı. Say'ın Hatipoğlu'na "Siz ne işle uğraşıyordunuz" cevabı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
Magazin 21 Kasım 2018 - 12:19

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Instagram sayfasında sanatsal eserleri bol bol paylaşan ünlü piyanist takipçi sayısının düşmesinden dolayı dert yakındı. Say “Sosyal medyaya girdiğimiz 2006 yılından bu yana ilk kez takipçi sayımın azaldığını gördüm” notuyla paylaştığı gönderisine  bir dönem çeşitli televizyon yarışmalarında yer alan Hakan Hatipoğlu yorum yaptı.

“BEN DE KANDİL MESAJI YAZINCA GİDİYORLAR”

Hakan Hatipoğlu, Fazıl Say’ın paylaşımına “Ben de kandil mesajı veya bayram tebriki yazınca oluyor aynısı. Şaka gibi” yorumunu yaptı. Fazıl Say’ın Hakan Hatipoğlu’na cevabı ise olay oldu. Say, bir dönemen televizyon programlarında yayınlanan yarışmalara katılan Hatipoğlu’nu tanımadı.
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Son güncelleme: 12:33 - 21.11.2018

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