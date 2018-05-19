Fazilet Hanım ve Kızları 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fazilet Hanım ve Kızları 47.son bölüm izle

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin son bölümünde; Ece'nin yokluğunu fark eden Hazan ve Fazilet ne yapacaklarını şaşırmış halde Hazım'ın üzerine giderken, Ece'nin yokluğu Hazan'ın Fazilet'e duvar örmesine neden olur. Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm özeti…
FAZİLET HANIM VE KIZLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kudret'le yüzleşmekten köşe bucak kaçan Fazilet, kırdığı potla ne Yasemin'i ne de kendisini nasıl bir tehlikeye sürüklediğinin farkında değildir. Hazan annesinin taktikleriyle hareket etmeye karar vererek Yağız'a hayatının şokunu yaşatan hamleyi yapar. Sinan'ın Hazan üzerinde kurduğu duygusal baskı çok ağırken, Yağız öğrendiği gerçekle herkesi karşısına alacaktır. Yağız'ın öfkesi karşısında Hazım'ın eli kolu bağlanmıştır. Hazan ve Yağız'ı da ağır bir yüzleşme bekliyordur.
“Boşanmaktan vazgeçtin değil mi?” #alışamam pic.twitter.com/GQNYXqzUfT
— STAR TV (@startv) 19 Mayıs 2018
Fazilet Hanım ve Kızları, yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
FAZİLET HANIM VE KIZLARI YENİ FRAGMAN