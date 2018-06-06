Fazilet Hanım ve Kızları FİNAL yapıyor! Fazilet Hanım ve Kızları 50. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! FHK son bölüm izle!

Fazilet Hanım ve Kızları final yapıyor! Star TV'nin sevilen dizisinde sona gelindi. 50. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda 'Fazilet'İn söylediği 'Benim babam 3 kuruşluk adamdı! Beni 3 kuruşa sattı' repliği izleyenlerin yüreğini burktu. Hazım'ın Sinan'a 'Sen artık benim oğlum değilsin sözleri de yeni tanıtımın dikkat çeken bir başka sekansıydı. İşte yeni bölüme dair gelişmeler ve FHK son bölüm izleme linki...

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Fazilet Hanım ve Kızları final bölümü 2. fragmanı geldi! Yeni fragmanda düğümler bir bir çözülüyor. Hazan’ın Sİnan’a söylediği ‘Sen bir insanın kaybedeceği en büyük şeyi kaybettin’ cümlesi sezon finali tanıtımının en dikkat çeken bölümlerinden biri oluyor. İşte final bölümü tanıtımı ve Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm izleme linki…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Geçmişin gölgesi Fazilet'in peşinde!

Gerçekleri öğrenen Yağız'ın Sinan'la yüzleşmesi büyük olur. Şimdiye kadar abilik duygusuyla bastırdığı ne varsa patlatan Yağız'ın hedefinde, Hazan da vardır. Sinan ve Yağız'ın kavgasıyla karışan yalı Ece'den gelen haberle altüst olur. Polis tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırılan Ece'nin Selin'i bebeğini kaçırmakla suçlaması ortalığı karıştırır. Her zamanki gibi babasına güvenen Selin bu kez baltaya taşa vurmuştur. Kızının başına gelenlerle çılgına dönen Fazilet kayıp torununun peşindeyken, geçmişin gölgesi de onun peşindedir. Planında son aşamaya gelen Sinan'ın ise Yağız'a son darbeyi indirmek için yine Yağız'a ihtiyacı vardır.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

FHK SON BÖLÜM ZİLE