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Fedez yaptığı gözlük takma hareketiyle meydan okudu
Fedez yaptığı gözlük takma hareketiyle meydan okudu
Şarkıcı Fedez, eşi ve çocuğuyla birlikte çıktığı tatilde öyle bir 'Challenge' yaptı ki, bunu yapabilen ilk kişi kim olacak merak konusu oldu...
Magazin 9 Ağustos 2019 - 11:35

Chiara Ferragni, eşi ünlü şarkıcı Fedez ve oğulları Leone Lucia Ibiza’da tatilde. Aile, tatil boyunca sosyal medya hesaplarından yaptıkları birbirinden eğlenceli paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Dün ise Fedez öyle bir ‘Challenge’ başlattı ki, şimdiye kadar yapılan meydan okumalardan oldukça farklı ve bir hayli de zor… Güneş gözlüğünü havaya fırlatıp, yere düşürmeden gözüne takmayı başaran şarkıcı “Meydan okuyorum. Daha iyisini yapmaya çalış” dedi. Bakalım bu zor hareketi ilk kim yapmayı başaracak!