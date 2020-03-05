Fedon, ‘öldü’ haberlerine isyan etti

'Kalp krizi sonucu öldü' söylentileri ile ilgili Sözcü'ye konuşan fantezi müziğin usta ismi Fedon Kalyoncu, "Ne ölmesi? Yarın hem galamı hem de 74. doğum günümü kutlayacağım. Her yıl 4-5 kez bir sanatçıyı öldürüyorlar. Bu kez de bana denk geldi" diyerek tepki gösterdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve kış aylarının bir bölümünü İstanbul’da oğlu Theo’ya ait eğlence mekanında sahne alarak geçiren Fedon doğum günü kutlamasına hazırlanırken, sabah saatlerinden itibaren ‘öldü’ diye söylenti çıkarılmasının kendisini ve ailesini şok ettiğini söyledi.

‘NE ÖLMESİ? YARIN AKŞAM DOĞUM GÜNÜMÜ KUTLAYACAĞIM’

Sözcü’ye konuşan Fedon, oğlu Theo’ya ait eğlence mekanında sahne alacağını belirterek, şöyle konuştu:

* Ne ölmesi? Bugün ve yarın akşam doğum günümü kutlayıp hem İstanbul’da gala yapacağım. Oğlum Theo ile sahne alacağım.

* Her yıl 4-5 kez bir sanatçıyı öldürüyorlar. Bu kez de sıra bana geldi galiba. Sabahtan beri sağ olsunlar gerek medyadan gerekse sevenlerimizden yüzlerce telefon aldık. Çareyi sosyal medyadan ölmediğimi açıklamakta buldum.

“GELİN DE ÖLÜYÜ GÖRÜN”



Fedon sosyal medyadan yaptığı açıklamada asparagas haberlerle sevenlerini üzmemelerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

* Arkadaşlar ölüm Allah’ın emri ama ben henüz ölmedim ve aslan gibi ayaktayım. Bu yalan haberlere sevinen ve üzülenlere duyurumdur, sevgiler.

* Fedon öldü haberini yayanlar, yarın akşam sahneme Asteri’ye beklerim. Gelin de ölüyü görün. Bugün oğlumun doğum gün. Bu asparagas haberlerle sevenlerimi üzmeyin lütfen.