Fedon: Ya motorla bir yere çarpıp öleyim ya da…

Fedon: Ya motorla bir yere çarpıp öleyim ya da…

Geçen hafta hakkında çıkarılan öldü iddiaları sonrası sağlığının yerinde olduğunu açıklayan 73 yaşındaki Fedon, röportaj verdiği magazin programında hakkında yapılan haberlerin iyi niyetli olmadığını söylerken nasıl ölmek istediğini de açıkladı.

Sadece sahne performansıyla değil sağlıklı görüntüsüyle de kendisinden söz ettiren 73 yaşındaki ünlü şarkıcı Fedon, geçen hafta kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği şeklindeki haberlerle gündeme geldi. Hakkında yapılan bu haberleri art niyetli bulduğunu söyleyen Fedon, 2.Sayfa programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zaman geçtikçe hakkında yapılan öldü haberlerinin ardında art niyet aramaya başladığını söyleyen ünlü isim, bu tarz haberleri kendisini sevmeyenlerin çıkardığını söyledi. “Ölüm Allahın emri” diyen Fedon, “Elbet öleceğim ama bana yakışan şekilde… Ben hastane odasında serumlar içinde yada belediye otobüsünün çarpması sonucu ölmek istemiyorum” dedi.

Sözlerini “Ben aslan burcuyum” diye sürdüren Fedon, “Ya motorla bir yere çarpıp öleyim, ya tekneyle yarış yaparken devrilsin… Bana yakışan ölüm budur. Hakkımda öldü haberleri çıkaranları mahkemeye vermeyeceğim. En güzel yargı Allah.” şeklinde konuştu.