Fedon’dan bir Bodrum masalı

Her sahnesinde olduğu gibi sahne kıyafetlerini kendisi hazırlayarak sevenlerinin karşısına çıkan Fedon, “Rahmetli babam bana her zaman evladım giydiğin kıyafet insanlara verdiğin değerdir. Benim ilk mesleğim terzilikti. Sonra ne olduysa birden bire kendimi sahnelerde buldum. Sizlere layık olmak için elimden geleni her zaman yapmaya çalıştım. Ama şu pantolunuma bir çözüm bulamıyorum bu gece. Terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. Tamda bunu yaşıyorum şu an… Namussuz sürekli düşüyor.” sözleriyle herkesi güldürdü.

“BUGÜN BİR BAŞKA HEYECANLIYIM”

Programına kendisiyle özdeşleşen Yunanca parçalara başlayan usta sanatçı, “Otuz beş yıldır şarkı söylüyorum, bugün bir başka heyecanlıyım” dedi. Dansçılarının sahnede yaptığı sirtaki şovuna da söylediği hareketli şarkılarla eşlik eden Fedon dans eden kadın hayranlarına “Ben kırk yaşındayken neredeydiniz siz. Şimdi yetmiş beş yaşıma geldim artık Fedon bastonla geziyor, siz çıkmış gerdan kırıyorsunuz.” esprisi ile herkesi kahkahalara boğdu.

ESKİ DOSTLARINI UNUTMADI…

Konserinin ikinci yarısına Tanju Okan’ın ‘Çal Çingene’ ve ‘İspanyol Meyhanesi’ şarkısıyla başlayan Fedon, unutulmaz sanatçıyı anmayı da ihmal etmedi. Ayrıca yakın dostu Ferdi Özbeğen’in ‘Dilektaşı’ şarkısını da söyleyen başarılı sanatçı, duygu dolu anlar yaşadı. ”Onu çok özlüyorum. Biliyorum beni duyuyor ve bu şarkıyı oda bizlerle birlikte söylüyor.” diyerek göğü işaret eden Fedon, bu vefalı hareketi ile büyük alkış aldı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Fedon, konserinin sonlarına doğru sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan” İzmir Marşı” ve” 10.Yıl Marşı” söyleyerek programını noktaladı.