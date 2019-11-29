Fener Rum Patriği Bartholomeos’a dadanan hırsızlar Esra Erol’u da soymaya çalışmış

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine hırsızlık girişiminde bulunan 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin daha önce Esra Erol'un da evini soydukları ortaya çıktı...

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine hırsızlık girişiminde bulunan 5 şüpheli emniyet ekiplerinin 2 haftalık teknik takibinin ardından Kartal’daki bir villada hırsızlık yaparken suç üstü yakalanmış ve gözaltına alınmışlardı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, şaşırtan bir detay daha ortaya çıktı. Meğer çete, daha önce Esra Erol’un da evini soymuş.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Kartal’da yakalanan şüphelilerin 14-27 Kasım’da Kartal, Maltepe, Üsküdar, Sarıyer ve Beşiktaş’ta, aralarında sunucu Esra Erol’un da bulunduğu 11 tanınmış kişi ile iş insanının evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi.