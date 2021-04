Fenomen dizi oyuncularına da kazandırdı: Game of Thrones yıldızlarının servetleri

2011'in Nisan ayında hayatımıza giren Game of Thrones, dünyanın pek çok yerinden hayran kitlelerine sahip oldu, her bölümü çok konuşuldu, kurgusuyla olay yarattı. 2019'a kadar devam eden ve toplam 8 sezon süren dizi, oyuncularını da zengin etti.

YETENEKTEN DAHA FAZLASI GEREK

Finans uzmanı Gemma Godfrey Game of Thrones oyuncularının servetlerini mercek altına alıyor ve Hollywood’da para kazanmak için yetenekten daha fazlasının gerektiğini düşünüyor. Godfrey şu sözlerle durumu açıklıyor: “Bazı insanların yetenek ve başarılarından para kazandıklarını ve daha fazla filmde yer alarak servetlerini artırmaya devam ettiklerini görebilirsiniz. Diğerleri ise kazandıkları parayı alıp daha fazla para kazandıracağını umdukları yatırımlar yaparlar. Yapım şirketleri kuran veya yatırım yapan insanların servetlerinin daha çok arttığını görebilirsiniz.”

10. Gwendoline Christie (43 milyon TL)

Oyuncu, ikinci sezonda savaşçı kadın Brienne of Tarth olarak kadroya katıldı. Bundan önce, 2007’de Shakespeare’in Cymbeline’ında Tom Hiddleston’la birlikte rol aldığı oyun da dahil olmak üzere oldukça başarılı bir tiyatro kariyeri vardı. 2015’te Star Wars: The Force Awakens’da Kaptan Phasma, iki yıl sonra The Last Jedi ve 2018’de The Darkest Minds’da ödül avcısı Lady Jane olarak göründü. Ayrıca bir DC Comic uyarlaması olan TV dizisi The Sandman’de rol aldı.

2020 itibarıyla, Christie Ventures Ltd şirketinin bankada 1,5 milyon sterlin ve 1,6 milyon sterlin net varlıkları vardı.

Godfrey, Christie için şunları söyledi: “Şovda büyük başarı elde etti ve aynı türde filmlerde rol alarak bundan yararlanıyor. Artık daha büyük bütçeli filmlere gidiyor.”

9. Maisie Williams (50 milyon TL)

Maisie Williams, Arya Stark rolüyle diziye katıldığında sadece 12 yaşındaydı. Finalinden bu yana 2020’de X-Men spin-off New Mutants ve Amazon Prime serileri Two Weeks To Live’da rol aldı.

Maisie, servetini, lansmandan sadece 11 gün sonra 100.000 üyeye ulaşan Daisie adlı bir sosyal medya uygulamasına yatırmayı seçti. Genç girişimcinin ayrıca annesi ile birlikte Wobbly Carrot isimli bir eğlence şirketi var.

Godfrey, Maisie'nin servetini şu şekilde yorumladı: “Maisie büyüleyici çünkü teknolojiye dalmış. Bunun benzerini, Ashton Kutcher Uber’e yatırım yaparken gördük. Servetlerini bir sektörde inşa eden ve bunu yatırım yapmak için kullanan insanları görüyoruz. Bu da, uyurken bile para kazandığın anlamına geliyor.”

9. Natalie Dormer (50 milyon TL)

Margaery Tyrell’i canlandıran oyuncu, adını ilk kez 2007’de BBC'nin tarihi draması The Tudors’da Anne Boleyn’i canlandırarak duyurmuştu.

Dormer; Elementary’de de rol almıştı. Natalie Dormer ayrıca, Crocs ayakkabıları ve Nespresso ile anlaşmalar yaptı. İnşaat ve emlak sektörüne girdi.

Finans uzmanı Gemma Godfrey Dormer'ın serveti için şu yorumları yaptı: “Natalie girişimci biri. Farklı prodüksiyon şirketleri kurdu ve ayrıca kazancını çeşitlendirmek için bazı marka anlaşmaları yapıyor.”

8. Sophie Turner (66 milyon TL)

Sophie Turner, Sansa Stark olarak bölüm başına 1 milyon TL’den fazla kazanıyordu. Bu ücret pek çoklarına fazla görünse bile aynı dizide rol alan Kit Harington gibi yıldızların kazandığının üçte birinden daha azdı.

Turner, Kit Harington için şunları söylemişti: “Daha büyük bir hikayesi vardı. Ve son seri için 70 gece çekimi gibi çılgınca bir şey yaptı. Ben kesinlikle bunu yapamazdım. O para sizde kalsın.”

Sophie, 2016’da X-Men: Apocalypse'de rol aldı ve 2019’da Dark Phoenix’te Jean Grey rolünü üstlendi. ABD’li pop yıldızı Joe Jonas ile evli ve Sophie Bee Enterprises’ın sahibi.

Godfrey, Turner'ın daha büyük filmlere girerek kazancını artırdığına dikkat çekiyor.

8. Alfie Allen (66 milyon TL)

Jon Snow rolü için seçmelere katılan Alfie Allen, ilk bölümlerde sorunlu Theon Greyjoy'u canlandırarak bölüm başına yaklaşık 72.000 pound kazandı.

You Are Here'de rol alarak 12 yaşında oyunculuğa başlayan Allen, aynı yıl annesi Alison Owen tarafından üretilen ve aynı zamanda pop yıldızı kız kardeşi Lily’nin de yer aldığı tarihi yapım Elizabeth’te yer aldı.

Babası komedyen Keith Allen olan Alfie, romantik savaş filmi Atonement’ta ve BBC'nin tarihi tıbbi draması Casualty 1907’de küçük rollere sahipti.

2018’de The Predator’da ve 2019’da Taika Waititi'nin Oscar adayı kara komedisi Jojo Rabbit’de rol aldı. Yapım şirketi Kubi Kid, 2019’da bankada yüklü bir varlığa sahipti.

7. Lena Headey (74 milyon TL)

Lena Headey, 1993’te askeri drama dizisi Soldier Soldier’da televizyon ekranına çıktıktan sonra, 2005’te The Brothers Grimm dahil 30’dan fazla filmde, Gerard Butler’la birlikte 2006’da 300 Spartalı’da rol aldı.

2019’da katıldığı bir radyo programında da yılda sadece 15 gün çalıştığını söyledi. Headey, Game Of Thrones’tan bu yana yapımcılığa başladı ve Peephole Productions adında bir şirket kurdu.

6. Kit Harington (99 milyon TL)

Sekiz sezonun tamamında Jon Snow rolünü canlandıran Kit Harington, Netflix dizisi Criminal, Amazon dizisi Modern Love'da rol aldı. Ayrıca 2018’de dizinin başrol oyuncularından Emilia Clarke ile birlikte Dolce & Gabbana parfüm The One’ın yüzü olmak da dahil olmak üzere kazançlı marka anlaşmaları yaptı.

Game Of Thrones’ta tanıştığı eşi Rose Leslie ile birlikte East Anglia’da 1.75 milyon sterline 15. yüzyıldan kalma bir Tudor çiftlik evi satın aldı. Şirketi Kit Harington Ltd’nin şu anda 3 milyon sterlin net varlığı var.

5. Emilia Clarke (107 milyon TL)

2011’de Daenerys Targaryen rolünü üstlendi. Dizinin popülerliği ve elde ettiği kazançtan sonra 2014’te o ve diziden birkaç yıldız daha beşinci ve altıncı sezonlar için bölüm başına ücretlerinin artışı için pazarlık yaptı.

Clarke, 2015 yapımı Terminator Genisys'te, Me Before You, Star Wars ve romantik komedi Last Christmas’ta rol aldı.

2015’te Dior ile, 2018’de Dolce & Gabbana'nın The One parfümüyle anlaşmalar yaptı ve geçen yıl Clinique'in yüzü oldu. Magical Thinking Pictures adında bir prodüksiyon şirketi var.

4. Jason Momoa (116 milyon TL)

2011’de Khal Drogo olarak rol aldığında pek de tanınmıyordu. Oyuncu, ilk sezonda öldürüldükten sonra borç içinde kaldığını söylüyor.

Oyuncu Lisa Bonet ile evli olan Momoa kötüye giden ekonomik durumunu şöyle anlatıyor: “Game Of Thrones’un ardından açlıktan ölüyorduk. İşe gidemedim. Bebekleriniz olduğunda ve tamamen borcunuz olduğunda bu çok zor.”

2014 yapımı Road To Paloma filmini yönetti ve yazdı, 2016 Batman V Superman filminde Aquaman rolünü üstlendi. Ayrıca ekim ayında gösterime girecek olan bilim kurgu filmi Dune’da da rol alacak.

3. Peter Dinklage (124 milyon TL)

Dinklage, uzun bir süre gelen elf veya cüce cin rollerini reddetti. Ancak yapımcılar ona karakterin çok boyutlu olduğunu anlattı ve o da bundan emin olduktan sonra Game Of Thrones'ta Tyrion Lannister’ı rolünü kabul etti.

Peter Dinklage, ayrıca Avengers: Infinity War ve X-Men: Days of Future Past gibi filmlerde de rol aldı.

2016’da oyuncu ve menajeri David Ginsberg, Estuary Films adlı bir yapım şirketi kurdu. Küresel bir salgından kurtulan iki kişiyi konu alan I Think We’re Alone Now’ın yapımcılığını ve başrolünü oynadı.

2. Nikolaj Coster-Waldau (132 milyon TL)

Aktör ve yapımcı Nikolaj Coster-Waldau, sekiz sezonun tamamında Jaime Lannister’ı canlandırdı. Ridley Scott filmi Black Hawk Down’da Gary Gordon olarak ün kazanmış olan oyuncu, 2005 yılında Kingdom Of Heaven filmi için tekrar Scott ile bir araya geldi. GoT'tan sonra 2013 yılında korku filmi Mama’da rol aldı.

2019’da Ill Kippers adlı yapım şirketini kurdu.

1. Sean Bean (224 milyon TL)

Dizinin ilk sezonunda sonunda öldürülmesine rağmen, Bean en zengin Game Of Thrones yıldızı. 2011’de diziye başladığında, Yüzüklerin Efendisi’nde, Bond filmi GoldenEye’da ve Troy gibi filmlerde rol alarak hatırı sayılır bir kazanç zaten elde etmişti.

Şu anda, Netflix'in bilim kurgu dizisi The Snowpiercer’da başrol oynarken aynı zamanda Time for the Beeb’in de yapımcılığını üstleniyor.

