Fenomen Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi

Sosyal medyada yayınladığı taklit videolarıyla tanınan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi. Yeni halini paylaşan Sağlam, ismini de Melis olarak değiştirdiğini açıkladı.

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Müge Anlı, Hürrem, Ferhunde gibi ünlü isimlerin ve karakterlerin parodi videolarını çekerek ünlenen fenomen Melikhan Sağlam, Instagram hesabından cinsiyet değiştirme sürecini tamamladığını duyurdu.

Sağlam artık hayatına Melis ismiyle devam edeceğini açıkladı.

Sağlam, “Sizin de uzun zamandır tahmin ettiğiniz gibi cinsiyet değiştirme sürecimdeydim ve sonunda bu süreci tamamladım. Çocukluğumdan itibaren farklı olduğumu ve içerisinde bulunduğum bedene ait olmadığımı hissediyor ve biliyordum artık bu süreci tamamlayarak yıllar önce aynaya bakıp kendisini farklı hayal eden Melikhan'a borcumu ödedim” dedi.

“Çocukluğumdaki bana bu zamana kadar benimle olduğu için teşekkür ediyorum” diyen Sağlam, “Sana olan borcumu son zerresine kadar verecek ve senin istediğin bedende yaşamanı sağlayacağım çünkü bunu hak ediyorsun. Ben Melis Sağlam” açıklamasında bulundu.

Cinsiyet değiştiren fenomen en büyük destekçisinin annesi olduğunu da söyledi.

Sağlam yeni halinden kareler de yayınladı.

İşte Sağlam’ın değişiminden diğer kareler:





