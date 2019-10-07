Ferda Kaynar kimdir? Ferda Kaynar nereli ve kaç yaşında?

Ferda Kaynar, 1975 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile gerçekleştiren Ferda Kaynar hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ferda Kaynar nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Hanife Kadıoğlu karakterini canlandıran Ferda Kaynar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ferda Kaynar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

FERDA KAYNAR KİMDİR?

Ferda Kaynar, 1975 yılında Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü mezunudur.

Ortaokul 3. sınıftayken Fen Bilgisi öğretmeninin ısrarı üzerine tiyatro yapmaya başlayan Ferda Kaynar, üniversitenin tiyatro kulübünde oyuncu olarak görev aldı. 1999 yılında ‘DÜŞ EVİ OYUNCULARI'nda profesyonel tiyatro yapmaya başladı. Halen aynı kurumda oyuncu ve eğitmen olarak çalışmaya devam ediyor.

Şu anda tiyatro, dizi oyunculuğu ve eğitmenlik yapan Ferda Kaynar, ilk televizyon dizi deneyimini de Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile yaşamaktadır. Ferda Kaynar evli ve bir kız çocuğu sahibidir.

Ferda Kaynar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Hanife Kadıoğlu) (TV Dizisi)