Ferdi Merter kimdir?

Usta oyuncu Ferdi Merter, evinde düşerek hayatını kaybetti. Birçok sinema, dizi ve tiyatro oyununda yer alan oyuncu aynı zamanda çeşitli filmlerde seslendirme de yapmıştır. İşte Ferdi Merter'in hayatı...

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Usta oyuncu Ferdi Merter hayata gözlerini yumdu…Ferdi Merter (d. 19 Haziran 1939, İstanbul) tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, yönetmen, seslendirme sanatçısıdır. Merter, ilk kez 1940 yılında Tosun Paşa filminde kamera karşısında yer aldı. Akabinde yaklaşık 20 filmde çocuk ve genç oyuncu olarak devam etti.

1945 yılında Yeşilçam’da dublaj sanatçılığı yapmaya başladı. Ferdi ismini dublaj hocası olan Ferdi Tayfur’dan (dublaj sanatçısı) almıştır. 1958 yılına değin İstanbul’da sinema ve tiyatro çalışmaları yapmanın ardından, 1959 yılında konservatuvara giren sanatçı, İtalyan Lisesi’nin ardından, 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. 1963 yılında Sivas’ta askerliğini yaptıktan sonra, 1965 yılında halen evli olduğu eşi Cansın Hanım’la evlenmiştir.

1962-2004 yılları arasında Devlet Tiyatrolarında oyuncu, yönetmen, edebi kurul üyesi, disiplin kurulu üyesi, baş rejisörlük, Ankara ve Adana Devlet tiyatrolarında sanat yönetmenliği yaptı, Ankara Sanat Tiyatrosu’nda çalıştı.

Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği yönetim kurulunda görev yapan Merter, ayrıca Tiyatro Yazarları Derneği başkanı olup, seslendirme çalışmaları yaptı ve çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

“Ferdi Merter Sanat Akademisi”'ni ve 2004'de oyuncu olan kızı Almula Merter’le birlikte Çığır Sahne'yi kurdu. Sinema alanında yönetmenlik ve senaryo yazarlığı çalışmalarında bulunan Ferdi Merter’in yazdığı beş kitap yayınlanmıştır. Ferdi Merter, Yeşilçam’ın karakter oyuncusu Renan Fosforoğlu’nun oğlu, tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu’nun ise ağabeyidir.