Ferdi Sancar kimdir? Ferdi Sancar nereli ve kaç yaşında?

Koca Koca Yalanlar adlı dizide, karda yürüyüp izini belli etmeyen, emlakçılıktan parayı bulmuş ve çapkınlığın erkekliğin şanından olduğuna inanan kurnaz bir adam, Şahin karekterine hayat veren Ferdi Sancar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ferdi Sancar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler, filmler ve daha fazlası…
FERDİ SANCAR KİMDİR?
Ferdi Sancar, 24 Mart 1980 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ferdi Sancar’ın sahneye çıkışı Büyükçekmece Bedia Muvahhit Tiyatrosu’nda “Evde Üç Başına” isimli oyunla oldu. Sancar, beyazperdeye ise ilk olarak 2009 yapımı Yahşi Batı filmindeki Johnnie karakteri ile adım attı. Ardından 2011 yılında yayınlanan Düz Adam dizisi ile televizyon izleyicilerinin karşısına çıkan Ferdi Sancar, Babam Sınıfta Kaldı, Karaman'ın Koyunu, Hep Yek ve Kardeşim Benim, Tutar mı Tutar gibi yapımlarda canlandırdığı birbirinden farklı rollerle de büyük beğeni topladı.
Ferdi Sancar, 2000 yılında kendi yazdığı “İbret” adlı oyunu, kimsesiz çocuklar için dört arkadaşıyla Türkiye’yi dolaşarak sahneledi. Askerlik görevi sırasında yer aldığı moral ekibiyle askeri birlikleri gezerek çeşitli tiyatro oyunları sahneledi. Askerlik dönüşü, bir süre prodüksiyon ekibinde çalışan Ferdi Sancar, 2009 yılında çekilen bir reklam filminde canlandırdığı Sincap Necmi rolü ile geniş kitleler tarafından tanındı ve o rolle 2009 Kristal Elma Ödülü’nü kazandı
Şu sıralar Kanal D televizyonunda yayınlanan Koca Koca Yalanlar dizisinde, çapkın bir emlakçı olan Şahin karakterini canlandıran 38 yaşındaki Ferdi Sancar, 1.76 metre boyunda ve 75 kilodur.
Ferdi Sancar’ın oynadığı filmler ve diziler:
Koca Koca Yalanlar (Şahin) TV Dizisi – 2018
Dümdüz Adam Sinema Filmi – 2018
Kardeşim Benim 2 (Tato) Sinema Filmi – 2017
Bahtiyar Bahtıkara (Kırık Orhan) Sinema Filmi – 2017
Aslan Ailem (Gayret) TV Dizisi – 2017
Ölene Kadar (Fahri) TV Dizisi – 2016
Nasıl Yani (Seyfi Dede) Sinema Filmi – 2016
Küçük Esnaf Sinema Filmi – 2016
Kaçın Kurası (Zeki Halay) TV Dizisi – 2016
Hasret Bitti (Mutlu) Sinema Filmi – 2016
Tutar mı Tutar (Tahir) TV Dizisi – 2015
Kardeşim Benim (Tato) Sinema Filmi – 2015
Hep Yek (Fikret) Sinema Filmi – 2015
Zaman Makinesi 1973 (Köksal) Sinema Filmi – 2014
Karaman’ın Koyunu (Ayaz) TV Filmi – 2014
Babam Sınıfta Kaldı (Silahtar) TV Dizisi – 2013
Düz Adam TV Dizisi – 2011
Yahşi Batı (Johnnie) Sinema Filmi – 2009