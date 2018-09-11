Ferdi Sancar kimdir? Ferdi Sancar nereli ve kaç yaşında?

Ferdi Sancar, 24 Mart 1980 doğumlu ve İstanbulludur. Beyazperdeye 2009 yılında Yahşi Batı filminde canlandırdığı Johnnie karakteri adım atan Ferdi Sancar, 2011 yılında yayınlanan Düz Adam dizisi ile televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı. Şimdi, Ferdi Sancar'ı daha yakından tanıyalım. Ferdi Sancar kimdir, kaç yaşındadır?

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Koca Koca Yalanlar adlı dizide, karda yürüyüp izini belli etmeyen, emlakçılıktan parayı bulmuş ve çapkınlığın erkekliğin şanından olduğuna inanan kurnaz bir adam, Şahin karekterine hayat veren Ferdi Sancar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ferdi Sancar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler, filmler ve daha fazlası…

FERDİ SANCAR KİMDİR?

Ferdi Sancar, 24 Mart 1980 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ferdi Sancar’ın sahneye çıkışı Büyükçekmece Bedia Muvahhit Tiyatrosu’nda “Evde Üç Başına” isimli oyunla oldu. Sancar, beyazperdeye ise ilk olarak 2009 yapımı Yahşi Batı filmindeki Johnnie karakteri ile adım attı. Ardından 2011 yılında yayınlanan Düz Adam dizisi ile televizyon izleyicilerinin karşısına çıkan Ferdi Sancar, Babam Sınıfta Kaldı, Karaman'ın Koyunu, Hep Yek ve Kardeşim Benim, Tutar mı Tutar gibi yapımlarda canlandırdığı birbirinden farklı rollerle de büyük beğeni topladı.

Ferdi Sancar, 2000 yılında kendi yazdığı “İbret” adlı oyunu, kimsesiz çocuklar için dört arkadaşıyla Türkiye’yi dolaşarak sahneledi. Askerlik görevi sırasında yer aldığı moral ekibiyle askeri birlikleri gezerek çeşitli tiyatro oyunları sahneledi. Askerlik dönüşü, bir süre prodüksiyon ekibinde çalışan Ferdi Sancar, 2009 yılında çekilen bir reklam filminde canlandırdığı Sincap Necmi rolü ile geniş kitleler tarafından tanındı ve o rolle 2009 Kristal Elma Ödülü’nü kazandı

Şu sıralar Kanal D televizyonunda yayınlanan Koca Koca Yalanlar dizisinde, çapkın bir emlakçı olan Şahin karakterini canlandıran 38 yaşındaki Ferdi Sancar, 1.76 metre boyunda ve 75 kilodur.

Ferdi Sancar’ın oynadığı filmler ve diziler:

Koca Koca Yalanlar (Şahin) TV Dizisi – 2018

Dümdüz Adam Sinema Filmi – 2018

Kardeşim Benim 2 (Tato) Sinema Filmi – 2017

Bahtiyar Bahtıkara (Kırık Orhan) Sinema Filmi – 2017

Aslan Ailem (Gayret) TV Dizisi – 2017

Ölene Kadar (Fahri) TV Dizisi – 2016

Nasıl Yani (Seyfi Dede) Sinema Filmi – 2016

Küçük Esnaf Sinema Filmi – 2016

Kaçın Kurası (Zeki Halay) TV Dizisi – 2016

Hasret Bitti (Mutlu) Sinema Filmi – 2016

Tutar mı Tutar (Tahir) TV Dizisi – 2015

Kardeşim Benim (Tato) Sinema Filmi – 2015

Hep Yek (Fikret) Sinema Filmi – 2015

Zaman Makinesi 1973 (Köksal) Sinema Filmi – 2014

Karaman’ın Koyunu (Ayaz) TV Filmi – 2014

Babam Sınıfta Kaldı (Silahtar) TV Dizisi – 2013

Düz Adam TV Dizisi – 2011

Yahşi Batı (Johnnie) Sinema Filmi – 2009