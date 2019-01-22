Ferdi Tayfur Aile Mahkemesi’nde ifade verdi: Konuşmam yasak

Sanatçı Ferdi Tayfur, Habibe Ümyani Demir'den olan oğlu için açtığı 'Çocukla kişisel ilişkinin korunması' davasında ifade verdi. Duruşma sonrası adliyeden ayrılan Tayfur, "Dava dosyamızda gizlilik ve yayın yasağı vardır. Bu nedenle konuşmam yasak" dedi.

Ferdi Tayfur, Habibe Ümyani Demir'den olan ve şu anda 10 yaşında olan oğlu Ferdi Taha’yla şahsi ilişki kurulması için açtığı davaya katıldı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde gizli görülen duruşmada davacı Ferdi Tayfur ile Habibe Ümyani Demir karşı karşıya geldi. Kapalı oturumda görülen duruşma yaklaşık 45 dakika sürdü. Duruşmanın ardından Habibe Ümyani Demir açıklama yapmadan adliyeden ayrılırken ünlü sanatçı ise avukatlarıyla birlikte mahkemenin kalemine girdi. Bir süre burada kalan Tayfur, daha sonra adliyeden ayrıldı.

“KONUŞMAM YASAK”

Tayfur, “Dava dosyamızda gizlilik ve yayın yasağı vardır. Bu nedenle konuşmam yasak” dedi.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINACAK

10 yaşındaki Ferdi Taha Tayfur'un önümüzdeki günlerde pedagog eşliğinde ifadesinin alınacağı öğrenildi. Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan bir, Zeliha Turan Bayburt'tan iki olmak üzere 3 kızı bulunuyor. Tayfur'un Habibe Ümyani Demir'den de bir oğlu var.

