Ferdi Tayfur’a ‘istinat duvarı’ davası

Sanatçı Ferdi Tayfur’un Sarıyer’deki villasının eskiyen istinat duvarını yenileyen bir şirket, ünlü sanatçının ücretin bir kısmını ödemediğini iddia ederek 24 bin 900 liralık icra takibi başlattı. Ferdi Tayfur, borcu olmadığını belirten ünlü sanatçı ise itiraz ederek icra takibini durdurdu.

Ferdi Tayfur’un itirazının iptali için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açan şirketinin avukatı Burhanettin Çağırıcı mahkemeye verdiği dilekçede, ünlü sanatçının 2017 Ekim-Kasım aylarında villasının eski isnat duvarının yenilenmesi için başka bir müteahhitlik şirketiyle anlaştığını belirtti. Davalı Ferdi Tayfur ile müteahhit şirket arasında anlaşmazlık çıktığını anlatan avukat Çağrıcı, “Taraflar arasında anlaşmazlık çıkınca müteahhit şirket işi bırakmıştı. Bunun üzerine sadece istinat duvarının kesim işini yapması gereken müvekkil Aksu Grup şirketi işin tamamını yaparak Ferdi Tayfur'a teslim etti. Söz konusu 4.5 metre yüksekliği bulunan istinat duvarı piyasada 100, 150 bin lira arasında maliyetlere ancak yaptırılabiliyordu. Müvekkil şirket ise Ferdi Tayfur'un sanatçı kişiliğine olan hususi sevgi ve saygısı sebebiyle 15 bin lira kesim işi ve 40 bin lira yeni duvar inşası bedeli olarak KDV hariç 55 bin lira bedelle bu işi yapmayı kabul etmiştir” dedi.

TAYFUR “BORCUM YOK” DEDİ

Ferdi Tayfur'un müvekkil şirketin banka hesabına 30 bin lira, işi bırakan dava dışı müteahhitlik şirketine 10 bin lira olmak üzere toplamda 40 bin lira ödeme yaptığını dilekçede belirten avukat Çağırıcı, “Ferdi Tayfur yaptığı EFT'lerin havale kısmına da ‘istinat duvarı ödemesi’ şeklinde not düşmüştür. Müvekkil şirket de Ferdi Tayfur'a yüzde 18 KDV'yle birlikte 64 bin 900 liralık fatura kesmiştir. Ancak Ferdi Tayfur istinat duvarının yapımının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen bakiye 24 bin 900 liralık borcunu müvekkil şirkete ödememiştir. Bakiye borç ödenmeyince sanatçı aleyhine İstanbul 19.İcra Müdürlüğü'nde geçen yıl icra takibi başlatılmıştır. Ferdi Tayfur da borcu olmadığını belirterek icra takibini durdurmuştur. Müvekkil şirketin yaptığı iş ve maliyeti ortadadır. Bilirkişi vasıtasıyla işin en az kaç liraya yapılmış olacağı tespit edilecektir. Davalının icra müdürlüğüne yaptığı itirazın iptali ile 24 bin 900 liralık takibin devamına, ayrıca icra inkar tazminatına hükmedilmesini istiyoruz” dedi.

