Ferdi Tayfur’un çocuk özlemi

Ferdi Tayfur'un avukatı aracılığı ile İstanbul 13. Aile Mahkemesi'ne “Çocukla kişisel ilişki kurulması” talebinde bulundu.
Ünlü sanatçı şikayet dilekçesinde; “dini nikâh ile birliktelik yaşadığı Habibe Ümyani Demir'den 24 Ocak 2008'de dünyaya gelen oğlu Ferdi Taha Tayfur'la, Ümyani Demir'den ayrıldıktan sonra kişisel ilişki kuramadığını” savundu.
Ferdi Tayfur; Marmaris'te yaşadığı için, çocuğunu özel durumları da göz önüne alınarak mahkemenin belirleyeceği günlerde görebilmek istediğini ifade etti.
“BU ÖZLEMİN GÖRMEZDEN GELİNMESİ OLANAKSIZDIR”
Sanatçının mahkemeye sunduğu dilekçede, “Baba özlemininin görmezden gelinmesi olanaksızdır. Bununla beraber kişisel ilişki kurulurken anne veya babalık duygularının da tatmin edilmesi gerekmektedir.” İfadelerine yer verildi.