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Ferdi Tayfur’un çocuk özlemi
Ferdi Tayfur’un çocuk özlemi
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, imam nikahlı eşi Habibe Ümyani Demir’den olan 10 yaşındaki oğlunu göremediği için mahkemeye başvurdu. Sanatçı mahkemeye sunduğu dilekçesinde "Oğlumu çok özlüyorum. Bu özlemin görmezden gelinmemesi gerekir" dedi.
Şeyma ULUSOY
Magazin 10 Eylül 2018 - 15:30

Ferdi Tayfur'un avukatı aracılığı ile İstanbul 13. Aile Mahkemesi'ne “Çocukla kişisel ilişki kurulması” talebinde bulundu.

Ünlü sanatçı şikayet dilekçesinde; “dini nikâh ile birliktelik yaşadığı Habibe Ümyani Demir'den 24 Ocak 2008'de dünyaya gelen oğlu Ferdi Taha Tayfur'la, Ümyani Demir'den ayrıldıktan sonra kişisel ilişki kuramadığını” savundu.

Ferdi Tayfur; Marmaris'te yaşadığı için, çocuğunu özel durumları da göz önüne alınarak mahkemenin belirleyeceği günlerde görebilmek istediğini ifade etti.

“BU ÖZLEMİN GÖRMEZDEN GELİNMESİ OLANAKSIZDIR”

Sanatçının mahkemeye sunduğu dilekçede, “Baba özlemininin görmezden gelinmesi olanaksızdır. Bununla beraber kişisel ilişki kurulurken anne veya babalık duygularının da tatmin edilmesi gerekmektedir.” İfadelerine yer verildi.
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