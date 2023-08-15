Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur dört aylık aşkıyla evlendi

Kendisine şiddet uygulamakla suçladığı eski nişanlısı Burak Kalfa'yla davalık olan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, dört ay önce tanıştığı Muhammet Aydın ile evlendi.

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Eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından şiddete maruz kaldığı, tehdit ve şantaja uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, dün dört ay önce aşk yaşamaya başladığı Muhammet Aydın ile dünyaevine girdi.

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur, Sivas’ta evlenen kızlarının nikâhına katılmadı.

Instagram hesabından evlendiğini ilan eden Tayfur, “Biz ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah’ın dediği oluyor. Allah seni bana gönderdi ne de güzel etti. Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum Hubby. Tuğçe Aydın’a merhaba diyelim canlarım. Allah her isteyene de nasip etsin. Yanımda olduğunuz her gün için teşekkür ederim. Bu arada üstümdeki beyaz elbisenin benim için çok ama çok önemli bir yeri var. Bu elbiseyle annem bir sohbete gitmişti, Allah kelamını peygamberimizin kelamını konuşmuştu, bu yüzden herhangi bir yerden satın alınan bir elbise değil etiket yapamıyorum soranlar için” ifadelerini kullandı.

Tayfur, e-Devlet’te değişen soyadını gösterdiği bir fotoğrafı da “Aslan kocacığım” şarkısını ekleyerek “Bunu yapmazsam içimde kalırdı” notuyla paylaştı.