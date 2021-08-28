Ferhat Göçer 20 yıl sonra aynı sahneye çıktı
Bodrum Belediyesi’nin halka ücretsiz olarak düzenlediği ’Kale Konserleri’ kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Ferhat Göçer, 20 yıl sonra Bodrum Kalesi sahnesine çıktığını söyledi.
Bodrum Belediyesi yaz sezonunu yeniden canlandırmak için düzenlediği ‘Bodrum Belediyesi Kale Konserleri'nin kapsamında Yeşim Salkım, Sakiler, Şevval Sam'dan sonra önceki gece kalede Ferhat Göçer konser verdi.
Pandemi koşulları gözetilerek gerçekleştirilen konsere Göçer hayranları akın etti. HES kodu istenerek vatandaşlara bilet verilmesinden dolayı biletsiz olarak konser alanına gelenler içeri giremedi. Göçer’den önce Aymila Taşçı sahne aldı.
Yerli ve yabancı şarkılarla konseri izlemeye gelen vatandaşlara müzik ziyafeti sunan Taşçı’nın ardından sahne alan Ferhat Göçer büyük alkışlar arasında sahneye çıktı. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Göçer yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.
İHA