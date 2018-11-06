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Ferhat Göçer: “Baba ocağı onun yuvasıdır”
Ferhat Göçer: “Baba ocağı onun yuvasıdır”
Şarkıcı Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, dün açıklama yaparak, babasının kendisiyle ilgilenmediğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından Ferhat Göçer sessizliğini bozdu.
Magazin 6 Kasım 2018 - 15:04

Yağmur Göçer, sosyal medya sayfasından “Bir kız çocuğunun babasına haykırışı. Senelerin sessizliğinin sesi” notuyla bir açıklama yapmıştı. Sitem dolu sözler kullanan Yağmur Göçer’e babası Ferhat Göçer’den duygusal bir açıklama geldi. İşte Ferhat Göçer’in o açıklaması;
“Yağmur benim kızım… 2 çocuğumdan biri… 2 canım var o diğer yarısı… 21 yaşında ve bu güne kadar yaşadığımız her şey, tüm çabalarım, üzüntülerim, gerçekler, çaresizliklerim onun iyiliği adına bende saklıdır. Evim onun evidir, istediğinde baba ocağı onun yuvasıdır” ifadelerini kullandı

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Son güncelleme: 15:19 - 06.11.2018

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