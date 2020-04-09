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Ferhat Göçer, ihtiyaç halinde doktorluk görevine geri dönebileceğini söyledi
Ferhat Göçer, ihtiyaç halinde doktorluk görevine geri dönebileceğini söyledi
Ferhat Göçer, Prof. Dr. Nuri Aydın ile katıldığı canlı yayında doktorluk mesleğine yeniden geri dönebileceğinin sinyallerini verdi. Göçer, "İhtiyaç duyulduğunda göreve çağrılırsam koşa koşa gider, cephenin en önünde görevimi yaparım" dedi...
Magazin 9 Nisan 2020 - 09:31

Ferhat Göçer, Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın’ın talebi ile katıldığı İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin canlı yayınında samimi açıklamalarda bulundu.

25 yıl boyunca genel cerrahi hekimliği yapan ve bir süre önce emekli olup doktorluğu bırakan sanatçıya, geçirdiğimiz bu zorlu süreçle hekimliğe geri dönmekle ilgili pek çok benzer soru geldi. İzleyicilerin “Bu dönemde göreve çağrılırsanız doktorluğa döner misiniz?” sorularına “Ülkemizin yaşadığı bu süreçte, ön cephede özveri ile mücadele veren sağlık çalışanlarının her daim yanındayım. Onlara kocaman bir teşekkür ve minnet borçluyuz hepimiz. İhtiyaç duyulduğunda göreve çağrılırsam koşa koşa gider, cephenin en önünde görevimi yaparım. Ben hazırım” dedi…

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