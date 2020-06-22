Ferhat Göçer kimdir? Ferhat Göçer nereli ve kaç yaşında?

Türkiye' deki ilk şahsa ait senfoni orkestrası olan ve büyük başarılara imza atarak yurt içi ve yurt dışında oldukça ses getiren Metropol Senfoni Orkestrası'nın kurucusu olan Ferhat Göçer hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ferhat Göçer kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

FERHAT GÖÇER KİMDİR?

Ferhat Göçer, 11 Mayıs 1970 tarihinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitimci bir anne ve babanın en büyük oğlu olarak ailesinin görev yeri olan İzmit’te büyüdü. Ebeveynlerinin isteğiyle 4 yaşında okula başladı. 1985 yılında İzmit Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl kazandığı İstanbul Tıp Fakültesi’ni ve 1988’de girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü’nü bitirmesinin ardından Devlet Opera ve Balesi’nde iki yıl sözleşmeli olarak çalıştı.

Kurucusu olduğu ve Türkiye'nin tek şahsa özel senfoni orkestrası olan Metropol Senfoni Orkestrası ile konserler veren Ferhat Göçer, kendi adını taşıyan ilk albümünü 2005 yılının Eylül ayında yayınlandı. 2007 yılında ise ikinci albümü ‘Yolun Açık Olsun’ ile MUYAP Altın Plak Ödülü’nü kazandı.

Kasım 2012’den beri Türkiye UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi unvanını taşıyan Ferhat Göçer, 2014 yılında MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) Başkan Yardımcısı olmuş ve hâlen başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

25 yıl yaptığı doktorluktan 2017 yılında emekli olan Ferhat Göçer, 3 evlilik gerçekleştirmiştir. Göçer'in bu evliliklerden bir kız bir erkek çocuğu bulunmaktadır.

Albümleri:

Ferhat Göçer (2005)

Yolun Açık Olsun (2007)

Çok Sevdim İkimizi (2008)

Biz Aşkımıza Bakalım (2010)

Seni Sevmeye Aşığım (2011)

Kalbe Kiralık Aşklar (2013)

Sığmıyorsun Geceye ve Zamana (2015)

Düştüm Ben Yollara (2015)

Bu Kalp İçinde Teksin (2017)

Sabahattin Ali Şarkıları (2020)