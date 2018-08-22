Ferhat Göçer: Uçurumun kenarına geldim

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Son dönemde ülkemizde yaşanan doktora ve sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına dikkat çeken ve 27 yıl aktif doktorluk yapmış olan Ferhat Göçer, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Doktora ve sağlık personeline yönelik şiddet bir toplumsal hastalıktır. Kendi adıma bir hekim olarak ‘Şiddete Hayır' misyonunu üstlendim. Her platformda da bu konuyla ilgili kamuoyunda farkındalık yaratma hususunda çalışacağım” dedi. Kendi hekimlik hayatında da çok zor durumlarla karşı karşıya gelen Ferhat Göçer, “Hekimlik hayatımda ben de çok tatsız durumlarla karşı karşıya geldim. Ben ve hekim arkadaşlarım bir çok kez uçurumun eşiğine geldik. Geri dönüşü olmayan noktalara yaklaştığımız çok zaman oldu. Ama bu durumda bile hekim olarak tüm benliğinizi ve canınızı ortaya koyarak çalışıyorsunuz. Hiçbir şey hastanın yaşamından önemli değildir bir hekim için” şeklinde konuşurken doktorların toplum için ne denli önemli bir noktada olduğu konusuna dikkat çekti.

“CAİZ DEĞİLMİŞ”

Geçtiğimiz günlerde çok sevdiği siyah takım elbiseleriyle ilgili “Caiz mi bilmiyorum. Dinen caiz ise beni takım elbise ile gömün” diyen Ferhat Göçer, bu konuya da açıklık getirdi. Konuyu araştırdığını ve bu durumun dinen caiz olmadığını söyledi. Aslında bu cümleyi sahnede takım elbise giyme konusuna ne denli önem verdiğine dikkat çekmek için söylediğini belirterek “Takım elbisesiz çıkmam Ağabey” şeklinde bir de espri yaptı. ‘Reva’ isimli klibinin çok beğenildiğini söyleyen Ferhat Göçer, artık kliplerinin hepsinde bir konu ve anlatım olacağı müjdesini de verdi.