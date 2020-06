Ferhat Göçer ve Haluk Levent’ten Twitter takipçi ve TT jesti

Haluk Levent takipçilerine ‘Ferhat Göçer’i takip etmeleri için tweet atınca, bunun altında kalmak istemeyen Ferhat Göçer bir ileti yazarak takipçilerinden Haluk Levent’i ‘TT’ yapmalarını istedi. Ferhat Göçer’in takipçilerinin desteği ile Levent, yaklaşık yarım saat içinde Trend Topic listesinde 6’ncı sıraya kadar yükseldi.



Bunun üzerine Ferhat Göçer “Arkadaşlar harikasınız beni mahçup etmediniz. Dostum Haluk Levent çok teşekkürler bu dakikadan sonra senin ve @Ahbap_Yardim ailesinin yürüttüğü iyilik hareketinin eylemlerini duyurmak için ben, takipçi arkadaşlarım her an hazır ve nazırız. Aşağıdaki jestimizi kabul et lütfen” dedi…