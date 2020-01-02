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Ferhat Göçer ve Ömür Gedik aşkında bir ilk gerçekleşti!
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik aşkında bir ilk gerçekleşti!
Şarkıcı Ferhat Göçer, 12 yıldır birlikte olduğu Ömür Gedik ile bir ilki gerçekleştirdi. Göçer, sahne aldığı mekan öncesinde soruları yanıtladı.
Emre ÇEVİK
Magazin 2 Ocak 2020 - 08:04

Ferhat Göçer yeni yıla sevgilisi Ömür Gedik’le ilk kez beraber girdi. Kıbrıs Girne’de bulunan bir mekanda sahne alan Göçer, yine aynı mekanda sahne alan Kuşum Aydın’dan sonra seyircinin karşısına çıktı. Ferhat Göçer'i sevgilisi Ömür Gedik yalnız bırakmadı.

Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ferhat Göçer, “Hiçte iyi bir sene geçirmedik, zor bir yıl geçirdik. Allah daha büyük dert vermesin insan dua etme ihtiyacı hissediyor içinden o kadar ağır yıl oldu ki” diyerek geride bıraktığımız yılı eleştirdi. Yeni yıl için güzel temennilerde bulunan Ferhat Göçer, “Ömür Gedik’le on iki yıldır sağolsun biz maşallah hep beraberiz. Yılbaşılar hariçti ta ki bugüne kadar. Bugün ilk kez bir arada geçiriyoruz” diye konuştu.

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