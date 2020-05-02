Ferhat Göçer’den Twitter’da şaşırtan mesaj

Ferhat Göçer, Twitter hesabındaki takipçi sayısını artırmak için ilginç bir mesaj paylaştı.

Şarkıcı Ferhat Göçer’in Twitter’da 2 milyon 300 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Buna rağmen takipçi sayısını artırmak isteyen Ferhat Göçer, “Takip edeni, ismimi andığı anda, mention attığı anda fav’larım” mesajını paylaştı.



Birçok kişi Göçer’in bu mesajını yadırgadı. Bunun üzerine birçok etkileşim alan Ferhat Göçer, trendtopic listesine girdi. Bunu da “Vay canına arkadaşlar tek tweetle tt olduk….. Millet dalga geçti ama değdi vallahi” diyerek duyurdu.

Göçer, tüm bu süreçte Haluk Levent ile de gülümseten bir diyaloğa girdi.



