Ferhat Göçer’e kameradan pasta üflettiler

Ferhat Göçer doğum gününü, corona virüsü sebebiyle sevdikleriyle birlikte sanal ortamda kutladı. Ailesi ve arkadaşlarının sürpriz yaptığı sanatçı, görüntülü görüşmede pasta keserek mumları üfledi. Yakınlarıyla yeni yaşını kutlayan sanatçı, hediye istemeyerek, salgın döneminde gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına hediye sözü verdi.

Ferhat Göçer, evlerine gidemeyen, sevdiklerinden uzak kalarak uzun saatler çalışan sağlık çalışanları için özel bir konser vereceğini söyleyerek “İlk konserime sağlık çalışanlarını davet ederek, onlara böyle bir hediye vermek istiyorum” dedi.