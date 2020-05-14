Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ferhat Göçer’e kameradan pasta üflettiler
Ferhat Göçer’e kameradan pasta üflettiler
Ferhat Göçer, doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla görüntülü konuşarak kutladı. Hediye istemeyen Göçer, sağlık çalışanlarına hediye sözü verdi...
Magazin 14 Mayıs 2020 - 09:01

Ferhat Göçer doğum gününü, corona virüsü sebebiyle sevdikleriyle birlikte sanal ortamda kutladı. Ailesi ve arkadaşlarının sürpriz yaptığı sanatçı, görüntülü görüşmede pasta keserek mumları üfledi. Yakınlarıyla yeni yaşını kutlayan sanatçı, hediye istemeyerek, salgın döneminde gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına hediye sözü verdi.
Ferhat Göçer, evlerine gidemeyen, sevdiklerinden uzak kalarak uzun saatler çalışan sağlık çalışanları için özel bir konser vereceğini söyleyerek “İlk konserime sağlık çalışanlarını davet ederek, onlara böyle bir hediye vermek istiyorum” dedi.

İLGİLİ HABERFerhat Göçer, ihtiyaç halinde doktorluk görevine geri dönebileceğini söyledi
Etiketler