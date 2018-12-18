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Ferhat Göçer’in kızı Yağmur’dan manidar paylaşım
Ferhat Göçer’in kızı Yağmur’dan manidar paylaşım
Şarkıcı Ferhat Göçer'in kızı Yağmur sosyal medya hesabından yeni yaşına girerken dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Magazin 18 Aralık 2018 - 14:49

Babasının kendisiyle ilgilenmediğine dair yaptığı çıkışla bir anda dikkatleri üzerine çeken ve katıldığı magazin programlarında da gözyaşları içerisinde yaşadığı zor günleri anlatan Yağmur Göçer, sosyal medya hesabından 22 yaşına girerken dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yeni yaşından beklentilerini sıraladığı paylaşımlarından aşktan, mutluluktan ve annesinden bahseden Yağmur barıştığı iddia edilen babası Ferhat Göçer’den yine bahsetmeyerek dikkatleri üzerine çekti.  İşte o paylaşımlar:

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