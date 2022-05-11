Ferhat Güzel hâkim karşısına çıktı: Bana bir erkek vurdu zannettim

Türkücü Ferhat Güzel ve eski sevgilisi Nurten Aksoy arasında yaşanan darp olayı mahkemelik oldu. Hakim karşısına çıkan Güzel "Olay günü Nurten birden tekme atarak içeri girdi ve bana vurdu. Sonra yere düşen telefonumu alarak parçaladı. Evden çıktıktan sonra manavın oraya gittiğimde elindeki poşetle yüzüme vurdu. Bana bir erkek vurdu zannettim" dedi.

Hayati ARIGAN

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Türkücü Ferhat Güzel, 27 Ağustos 2021’de sevgilisi Nurten Aksoy ile Taksim’deki bir mekanda buluştu. Soruşturma dosyasına yansıyan iddiaya göre mekanda, aralarındaki para ilişkisinden dolayı şikayetçi oldukları bir dava nedeniyle tartışma çıktı. Mekandan ayrılan ikili, tartışmalarına Ferhat Güzel’in Şişli’deki evinde de devam etti. Arbedeye dönüşen tartışmada Nurten Aksoy’un mutfaktan aldığı bıçakla Güzel’e saldırdığı iddia edildi.

EVDEN KAÇIP POLİSE SIĞINDI

İddiaya göre “Senin karnını deşeceğim” sözleriyle bıçak sallayan Nurten Aksoy, Ferhat Güzel’in telefonunu da duvara fırlattı. Kafasına aldığı darbe sonrası sevgilisini evden çıkartmaya çalışan Güzel, başarılı olamayınca kendisi evden kaçtı.

İkilinin yüksek sesli kavgası devam ederken, türkücü yolda gördüğü polislere sığındı.

Nurten Aksoy, sevgilisinin kendisini darbettiğini, zorla eve götürdüğünü burada tekme ve yumruklarla darbedilmeye devam ettiğini anlattı. Ferhat Güzel ise bıçakla saldırıya maruz kaldığını ileri sürdü. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

HÂKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonrasında Ferhat Güzel hakkında ‘basit yaralama’ ve ‘hakaret’ suçundan, Nurten Aksoy hakkında ise ‘basit yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ suçundan dava açıldı.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ikili dün hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya Ferhat Güzel ve Nurten Aksoy katıldı.

Güzel, Bodrum’da tatildeyken kendisine icra takibi başlatıldığını öğrendiğini ileri sürerek “Yemek ücretini ödemek için kredi kartını kullanmak istediğimde bloke olduğu uyarısı geldi. Tatildeyken Nurten’e 5 bin TL vermiştim. Kredi kartının bloke olduğunu öğrenince rengi soldu. Nurten, parayı hesabına yatırdığını ve kartını kırıp attığını parasının olmadığını söyledi” dedi.

Ferhat Güzel İstanbul’a döndüğünde Nurten Aksoy’un, hakkında icra takibi başlattığını belirterek, “Nurten’i arayıp durumu izah ettim. Bana güldü ve avukatına söyleyeceğini icra takibini geri alacağını söyledi. Benden para alma peşinde olduklarını anladım. O andan sonra Nurten’e ‘Seninle işim olmaz işimiz bitti” dediğini söyledi.

“TEKME TOKAT SALDIRDI”

Taksim’de buluştuklarını belirten Ferhat Güzel, sevgilisinin “Bana 30 bin TL ver, icra takibini geri alayım” dediğini söyledi. Kabul etmeyince de Nurten Aksoy’un arkasından giderek, tekme tokat saldırdığını ileri sürdü.

Ferhat Güzel şunları söyledi: “Eve kendisini almadım ve içerideki eşyalarını camdan poşetle attım. Eşyası kaldığını söyledi ben de dairenin kapısını araladım. Bu sırada Nurten birden tekme atarak içeri girdi ve bana tekme attı. Sonra yere düşen telefonumu alarak parçaladı, evdeki eşyalara zarar verdi. Sonra kendisine kırık parçalarla zarar vermeye başladı. Ben anladım ve ona bir anda sarıldım. Elinde bıçak vardı. Bir şekilde bunu dışarı atarak kapıyı kapattım. Daha sonra manavın oraya gittiğimde elindeki bir poşetle yüzüme doğru vurdu. Ben bana bir erkek vurdu zannettim. Bu arada polis aracı bulunduğumuz yerden geçti. Burnumda hafif şişlik oluştu. Asla yaralama eyleminde bulunmadım.”

İDDİALARI REDDETTİ

Ferhat Güzel’in ifadesinin tamamının yalan olduğunu söyleyen Nurten Aksoy ise, “Size burada ‘Ben yaptım’ demez. 4 yıldır aynı evi paylaştık. Kendisine ‘Artık bu ilişki nereye gidiyor ya aile kuralım ya da ayrılalım’ dedim. Daha önce kendisini 2 kez icraya vermiştim. Sonrasında anlaşmıştık. Bana sürekli yanlış yaptığını görünce, bu kez icra evraklarını geri çekmedim” dedi.

Güzel’in evine taksiyle birlikte gittiklerini anlatan Nurten Aksoy, “Eşyalarımı verirken ‘İcraları geri çek ilişkimize devam edelim’ dedi. Ben kabul etmeyince tartışma başladı. Kolumu kapı arasına soktu, ısırdı. Bacağıma da yerdeki çıtayla vurdu. Aşağı indim ve arkamdan gelerek kollarımdan tutarak tekrar eve çıkardı. Tartışma sırasında telefonu yere düştü ve kendisi telefonu kırılmış bir biçimde koltuğun altından çıkardı. Bıçak yoktu, evdeki hiçbir şeye zarar vermedim. Bıçak hakkında halüsinasyon görüyordu. Ben tehdit etmedim, mala zarar verme suçunu da istemedim şikayetçiyim” ifadesini kullandı.

Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.