Ferhat ile Şirin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferhat ile Şirin 2. son bölümü izle

Ferhat ile Şirin 2. son bölümü FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Geçmişin izini süren Ferhat’ın, ailesi hakkında öğrendiği gerçekler onu geri dönüşü olmayan bir yola sokar. Başrollerinde Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ın yer aldığı dizinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Ferhat ile Şirin ikinci son bölüm izleme linki...

Ferhat ile Şirin ikinci bölümü yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde; Ferhat daha fazlasını öğrenmek ve annesini bulmak için her şeyi göze almıştır artık. İşte Ferhat ile Şirin ilk bölüm izleme linki…

FERHAT İLE ŞİRİN FRAGMANI

FERHAT İLE ŞİRİN SON BÖLÜM İZLE

FERHAT İLE ŞİRİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişin izini süren Ferhat'ın, ailesi hakkında öğrendiği gerçekler onu geri dönüşü olmayan bir yola sokar. Ferhat daha fazlasını öğrenmek ve annesini bulmak için her şeyi göze almıştır artık. Salim ise Ferhat için endişelidir ve onu bu amacından vaz geçirmeye çalışır.

Fakat Ferhat annesini bulma konusunda kararlıdır. Bu yolda karşılaştığı her şeyin Şirin ile aralarındaki aşkı imkânsız hale getirebileceğini fark eden Ferhat'ı zor bir seçim beklemektedir. Diğer yandan Ferhat'ın annesini bulmak için attığı her adım onu Banu'ya götürmektedir.