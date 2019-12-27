Ferhat ile Şirin 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferhat ile Şirin 6. son bölüm izle…

Ferhat ile Şirin 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferhat ile Şirin 6. son bölüm izle…

Ferhat ile Şirin 6. son bölümü FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Ferhat ile Şirin son bölümde; Hüsrev'in vurduğu Ferhat yaşam savaşını sürdürüyor. Ferhat'ın intikamlarını almasını için artık en büyük yoldaşı Cemal olacaktır. Başrollerinde Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ın yer aldığı dizinin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. İşte Ferhat ile Şirin ikinci son bölüm izleme linki...

Ferhat ile Şirin 6. bölümü yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde; Ferhat’ın öldüğünü düşünen Banu ile Şirin arasında yeni bir savaş başlıyor. İşte Ferhat ile Şirin 6. bölüm izleme linki…

FERHAT İLE ŞİRİN FRAGMANI

Ferhat ile Şirin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ferhat ile Şirin 7. yeni bölüm fragmanı FOX TV’de yayınlandığı andan itibaren izleyebilirsiniz.

FERHAT İLE ŞİRİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

FERHAT İLE ŞİRİN SON BÖLÜM

FERHAT İLE ŞİRİN 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hüsrev tarafından vurulan Ferhat’ın hayati tehlikesi devam etmektedir. Cemal, Ferhat’ın hayatında bugüne kadar yaşadığı tüm acıların intikamını almasına yardım etmeye gelmiştir. Ferhat’ın öldüğünü öğrenen Banu ve Şirin için artık bambaşka bir çatışma başlamıştır. Ferhat, Şirin ve Banu için aşk ve intikam dolu yepyeni bir hayat başlayacaktır.