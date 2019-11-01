Ferhat ile Şirin dizisi fragmanı yayınlandı! Ferhat ile Şirin konusu ne, oyuncuları kimler?

Ferhat ile Şirin dizisi fragmanı yayınlandı! Ferhat ile Şirin konusu ne, oyuncuları kimler?

Başrollerini Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ın paylaştığı Ferhat ile Şirin dizisinin fragmanı yayınlandı. İlginç konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken dizide Ferhat ile Şirin’in büyülü, masalsı aşkı anlatılacak. İşte Ferhat ile Şirin dizisi fragmanı, konusu ve oyuncuları...

Efsanevi aşk hikayesi “Ferhat ile Şirin”in, modern bir aşk masalı olarak yeniden anlatılacağı dizi aşkın acısını, sevincini, nefretini, tutkusunu, ihaneti ve intikamı bir arada tattıracak.

FERHAT İLE ŞİRİN FRAGMANI

FERHAT İLE ŞİRİN KONUSU VE OYUNCULARI

Ferhat (Tolga Sarıtaş), Şirin (Leyla Tanlar) ve Banu (Cansu Dere)… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir. Onlarınki imkânsız bir aşkın hikayesi.

Ferhat ile Şirin'in büyülü, masalsı aşkının imkansızlığı Banu'nun tutkulu aşkıyla sağlanacak. Banu, Şirin ve Ferhat arasındaki bağın gücü, Ferhat-Şirin aşkının önündeki en büyük engel olacak.