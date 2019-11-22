Ferhat ile Şirin 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferhat ile Şirin ilk bölüm izle

Ferhat ile Şirin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ferhat ile Şirin dizisi 1. bölümüyle FOX TV'de izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerinde Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ın yer aldığı dizinin ilk bölümünde; Ferhat’ın Şirin ve Banu Karalı ile yollarının kesişiyor. Ferhat ile Şirin arasında ilk yakınlaşma başlıyor. İşte Ferhat ile Şirin ilk bölümü izleme linki...

Ferhat ile Şirin ilk bölümü yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde; marangoz Ferhat tadilat için Banu ile Şirin’in yaşadığı köşke gelir ve üçünün birden hayatının değişeceği an başlar. İşte Ferhat ile Şirin ilk bölüm izleme linki…

FERHAT İLE ŞİRİN 2. BÖLÜM FRAGMANI

FERHAT İLE ŞİRİN İLK BÖLÜM İZLE

DİZİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kapalı Çarşı'nın en kudretli ailelerinden Karalı'ların son temsilcisi Banu, babasından miras kalan işini, soyadını, yuvasını her şeyin önünde tutan güçlü bir kadındır. Ailesinden kalan, gözü gibi baktığı tarihi köşkün tadilatı için kapısını çalan marangoz Ferhat ile görüşür.

Başlarına gelen talihsiz bir olay onları yeniden karşılaştırır. Zengin ve görkemli hayatlarının içinde yapayalnız olan iki kardeş, Banu ve Şirin; kendi halinde, mütevazı bir marangoz olan Ferhat'ın hayatlarını değiştireceğinden habersizdir.

Ailesini yıllar önce trajik bir olay ile kaybeden Ferhat'ı, ömrünü kardeşi Şirin'e adayan Banu'yu, hapsolduğu altın kafesin içinde çırpınan Şirin'i artık yeni bir hayat beklemektedir. İki farklı dünyanın çarpıştığı, Ferhat'ın Şirin ve Banu Karalı ile yollarının kesiştiği o an, efsanevi bir aşkın fitilini ateşleyecektir. Aşılması imkânsız dağlarla, engellerle dolu olan bu aşk, herkesin kalbi ile sınanacağı zorlu bir sınava dönüşecektir.