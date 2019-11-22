Ferhat ile Şirin nerede çekiliyor? Ferhat ile Şirin’in çekildiği Karalı Köşk nerede?

Ferhat ile Şirin nerede çekiliyor? Ferhat ile Şirin’in çekildiği Karalı Köşk nerede?

Ferhat ile Şirin nerede çekiliyor sorusu FOX TV'nin yeni dizisini izleyenlerin merak konusu oldu. Başrollerini Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ın paylaştığı Ferhat ile Şirin dizisinin büyük bir bölümü Karalı Köşk'te geçiyor. Peki, Ferhat ile Şirin nerede çekiliyor? Karalı Köşk nerede?

Ekran macerasına bu akşam başlayan Ferhat ile Şirin dizisinin çekildiği yer izleyiciler tarafından araştırılıyor. Daha önce İstanbullu Gelin dizisinin çekildiği Boranlar Konağı olarak bilinen çekim yeri merak konusu oldu.

FERHAT İLE ŞİRİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ferhat ile Şirin dizisi İstanbul'un farklı ilçelerinde ve mekanlarında çekiliyor. Ana çekim yerinin Beykoz Kundura Fabrikası ve Kapalıçarşı olacağı kaydedildi. İstanbul'un farklı ilçelerinde ve mekanlarında da çekim setleri kurulacak. Kapalıçarşı'da mücevher ve antika dükkanı ile yine İstanbul'da bir marangozhane dizi için kiralandı.

KARALI KÖŞK DİĞER ADIYLA KIRMIZI KÖŞK NEREDE?

Ferhat ile Şirin dizisinin ana mekanı olan Kırmızı boyalı Karalı Köşkü, Beykoz Kundura Fabrikası'nın içinde yer alıyor. Daha önce İstanbullu Gelin dizisinde kullanılan ve beyaz olan köşk, Ferhat ile Şirin dizisi için kırmızıya boyandı. Kırmızı Köşkün asıl adı Boranlar Konağı olarak geçiyor. Dizide Karalı Köşkü olarak yer alacak. Kısa sürede yeniden restore edilen mekan, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunuyor.