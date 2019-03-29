Ferhat Tunç için yakalama kararı

Büyükçekmece 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ferhat Tunç katılmadı. Tunç’u avukatı Damla Koç temsil etti. Tunç’un avukatı Koç, “Müvekkil konser için yurtdışındadır. Yeniden savunma için süre verilmesini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme ise 4’üncü celse olmasına rağmen sanık Ferhat Tunç’un savunmasını yapmadığını belirterek hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

MART AYININ BAŞINDA YURT DIŞINA ÇIKMIŞTI

Sanatçı Ferhat Tunç, bu ayın başlarında yurt dışına çıkmış ve yayınladığı açıklamayla bu hareketinin sebebini açıklamıştı. Tunç, açıklamasında hakkında verilen hapis cezasına ve açılan davalara dikkat çekmiş ve, “Kimliğim, kişiliğim bana yoldaşlık arz eden bağlamam ve sesimle zor bir yolculuğa çıktım bugün; geride tırnaklarımla kazıdığım bir hayat, yaralı, yorgun bir ülke bırakarak. Düşünmeye, konuşmaya, üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim. Bir adım bile geri atmadan” demişti. DHA