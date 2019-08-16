Ferhat Yılmaz (Ben Fero) kimdir? Ferhat Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Ferhat Yılmaz (Ben Fero) kimdir? Ferhat Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Ferhat Yılmaz, 1991 doğumludur. 2018 yılında yayınladığı Mahallemiz Esmer şarkısıyla tanınan Ben Fero hakkında merak edilenler haberimizde... Ben Fero nereli ve kaç yaşında?

Rap müzik dünyasının son dönemlerde en popüler ve en beğenilen isimleri arasında yer alan Ben Fero hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ben Fero kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu…

FERHAT YILMAZ (BEN FERO) KİMDİR?

Ferhat Yılmaz, bilinen adıyla Ben Fero, 1991 yılında Almanya’nın Bonn şehrinde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından aslen Sivas, baba tarafından ise aslen Trabzon'ludur. Lise eğitiminin ardından 2005-2010 yılları arasında Üniversite eğitimini tamamlayan sanatçı, askerlik görevini Kıbrıs'ta tamamladı. Uzun yıllardır rap müziğiyle amatör olarak ilgilenen Ben Fero, 8 yaşında rap müziğiyle unutulmaz rapçi 2pac’i dinleyerek tanıştı.

2000'li yılların başında amatör olarak rap denemeleri yaptı. İlk profesyonel çalışması ise 2018 yılında hazırladığı ‘Mahallemiz Esmer' parçası oldu. Seslendirdiği Babafingo isimli parçaya klip çekmiş 20 Şubat 2019 tarihinde yayınlanmış ve kısa sürede 1 Milyon'un üzerinde izlenme elde etmiştir.

Mahallemiz Esmer, Kimlerdensin, 3-2-1, Babafingo, Demet Akalın ve Biladerim İçin gibi önemli parçaları seslendiren Ben Fero, 1.77 metre boyunda ve 68 kilodur.