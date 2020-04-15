Ferhunde Hanımlar ne zaman çekildi? Ferhunde Hanım hangi kanalda, saat kaçta?

Kadrosunda birbirinden ünlü isimleri barındıran, yayınlandığı dönemde büyük ilgi ile takip edilen Ferhunde Hanımlar yeniden televizyonda yayınlanmaya başladı. Başrollerinde Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal ve Şahap Sayılgan’ın yer aldığı Ferhunde Hanımlar TRT ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
FERHUNDE HANIMLAR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Ferhunde Hanımlar, 1993-1999 yılları arasında yayınlandı.
FERHUNDE HANIMLAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Dizi, TRT 1 ekranlarında saat 11:30’da ekranlara geliyor.
FERHUNDE HANIMLAR KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?
Ferhunde hanım ve onun üç kıznın gündelik yaşamını konu alır. Ferhunde Hanım dizisi büyük ölçüde doğaçlama oyunculuklarla gelişmiş ve ilerlemiştir.
Müjgan- Hülya Gülşen Irmak
Suzi- Güven Hokna
Ferhunde Hanım- Beyhan Saran
Behzat-Baykal Saran
Nermin-Melek Baykal
Nevzat-İpek Çeken
Şükufe-Meral Niron
Nejla-Hatice Aslan
Bülent-Şahap Sayılgan
Tufan-Volkan Ünal
Cennet-Emine Altuğ Yılmaz
Çocuk Bakıcısı-İnci Türkay
Konservatuar öğrencisi Yonca- Simge Selçuk
Kiraz-Leyla Okay Coumbassa
Can-George Can Fenn
Zübeyir- Nusret Şenay