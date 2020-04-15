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Ferhunde Hanımlar ne zaman çekildi? Ferhunde Hanım hangi kanalda, saat kaçta?
Ferhunde Hanımlar ne zaman çekildi? Ferhunde Hanım hangi kanalda, saat kaçta?
Türk dizileri arasında unutulmazlardan biri olan Ferhunde Hanımlar yeniden izleyicilerle buluşuyor. Gündüz kuşağınız vazgeçilmez dizilerinden biri olan Ferhunde Hanımlar ne zaman çekildi merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise hangi kanalda, saat kaçta?
Magazin 15 Nisan 2020 - 14:00

Kadrosunda birbirinden ünlü isimleri barındıran, yayınlandığı dönemde büyük ilgi ile takip edilen Ferhunde Hanımlar yeniden televizyonda yayınlanmaya başladı. Başrollerinde Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal ve Şahap Sayılgan’ın yer aldığı Ferhunde Hanımlar TRT ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

FERHUNDE HANIMLAR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ferhunde Hanımlar, 1993-1999 yılları arasında yayınlandı.

FERHUNDE HANIMLAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Dizi, TRT 1 ekranlarında saat 11:30’da ekranlara geliyor.

FERHUNDE HANIMLAR KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

Ferhunde hanım ve onun üç kıznın gündelik yaşamını konu alır. Ferhunde Hanım dizisi büyük ölçüde doğaçlama oyunculuklarla gelişmiş ve ilerlemiştir.

Müjgan- Hülya Gülşen Irmak

Suzi- Güven Hokna

Ferhunde Hanım- Beyhan Saran

Behzat-Baykal Saran

Nermin-Melek Baykal

Nevzat-İpek Çeken

Şükufe-Meral Niron

Nejla-Hatice Aslan

Bülent-Şahap Sayılgan

Tufan-Volkan Ünal

Cennet-Emine Altuğ Yılmaz

Çocuk Bakıcısı-İnci Türkay

Konservatuar öğrencisi Yonca- Simge Selçuk

Kiraz-Leyla Okay Coumbassa

Can-George Can Fenn

Zübeyir- Nusret Şenay

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