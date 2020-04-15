Ferhunde Hanımlar ne zaman çekildi? Ferhunde Hanım hangi kanalda, saat kaçta?

Türk dizileri arasında unutulmazlardan biri olan Ferhunde Hanımlar yeniden izleyicilerle buluşuyor. Gündüz kuşağınız vazgeçilmez dizilerinden biri olan Ferhunde Hanımlar ne zaman çekildi merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise hangi kanalda, saat kaçta?