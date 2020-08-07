Feri Baycu Güler kimdir? Feri Baycu Güler nereli ve kaç yaşında?

Feri Baycu Güler, 1976 doğumludur. 2012 yılında rol aldığı Aşkın Halleri dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren Feri Baycu Güler hakkında merak edilenler haberimizde... Feri Baycu Güler nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX Tv ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış dizisinde Nevin karakterini canlandıran Feri Baycu Güler hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Feri Baycu Güler kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

FERİ BAYCU GÜLER KİMDİR?

Feri Baycu Güler, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Aşkın Halleri dizisi ile yaşamış; Altınsoylar, Çifte Saadet, Hayati ve Diğerleri ve Erkenci Kuş dizilerinde rol almıştır. Tiyatro hayatını da sürdüren Feri Güler bir yandan yapımcılık yaparken öte yandan, Mamart Tiyatro'nun genel sanat yönetmenliğini yapmaktadır.

Kayhan Güler ile evli olan Feri Baycu Güler’in bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.

Şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış dizisinde Nevin Yılmaz karakterine hayat vermektedir. Feri Baycu Güler, 1.62 metre boyunda, 68 kilo ve Yengeç burcudur.

Feri Baycu Güler’in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Bay Yanlış (Nevin) (TV Dizisi)

2019 – Hilal, Feza and Other Planets (Sinema Filmi)

2018 – Erkenci Kuş (Melahat) (TV Dizisi)

2017 – Hayati ve Diğerleri (Kıymet) (TV Dizisi)

2016 – Çifte Saadet (Refika) (TV Dizisi)

2016 – Altınsoylar (Fatma) (TV Dizisi)

2012 – Aşkın Halleri (TV Dizisi)