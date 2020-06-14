Feridun Düzağaç’tan kızına çok özel satırlar

Sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanan Feridun Düzağaç, Instagram hesabını bu defa kızının doğum gününü kutlamak için kullandı. Onunla birlikte çekilmiş karelerini takipçilerine ulaştıran Düzağaç, kızına olan hislerini ise şu satırlarla anlattı:

“Canım kızım. Bugüne değil ömrüme kattığın her şey için… bulamadığım o sihirli kelimesin. ‘Babam' yazdığın anda içimde kopan fırtınayı tarif edebildiğimde , işte o an bir şair olacağım. Canım Tuya…”