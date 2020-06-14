Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Feridun Düzağaç’tan kızına çok özel satırlar
Feridun Düzağaç’tan kızına çok özel satırlar
Şarkıcı Feridun Düzağaç, sosyal medya hesabından kızı Tuya'nın doğum gününü kutladı. Düzağaç eski fotoğraflara da yer verdiği kutlama mesajında son derece duygusal satırlar kullandı.
Magazin 14 Haziran 2020 - 13:06

Sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanan Feridun Düzağaç, Instagram hesabını bu defa kızının doğum gününü kutlamak için kullandı. Onunla birlikte çekilmiş karelerini takipçilerine ulaştıran Düzağaç, kızına olan hislerini ise şu satırlarla anlattı:

“Canım kızım. Bugüne değil ömrüme kattığın her şey için… bulamadığım o sihirli kelimesin. ‘Babam' yazdığın anda içimde kopan fırtınayı tarif edebildiğimde , işte o an bir şair olacağım. Canım Tuya…”

Son güncelleme: 13:09 - 14.06.2020
Etiketler