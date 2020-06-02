Feridun Düzağaç’tan normalleşme üzerine satırlar

1 Haziran’la birlikte normalleşme sürecine giren Türkiye, uyarılara pek çok noktada dikkat etse de özellikle kalabalık nüfusuyla pek çok dünya şehrini geride bırakan İstanbul yine korkutucu manzaralara sahne oldu.

Gündelik hayata dönmek adına başlatılan normalleşme süreci dahilinde dışarıya çıkan isimlerden Feridun Düzağaç, sosyal medya hesabından corona virüsü ile imtihanımızı şu satırlarla ifade etti:

“Bugün ‘kontrollü ve mesafeli bir normalleşme'ye değil adeta 10 mart 2020'ye dönmüştü İstanbul… Covid-19 sanki sınır dışı edilmiş gibi bir hava gözledim. Kurallara uymak ve başkalarını önemsemek noktasındaki geleneksel duyarsızlığımızın sevimsiz suratını gördüm yine. Yanılt beni hayat”