Ferit Aktuğ dokuz yıllık evliliğini bitirdi

Oyuncu Ferit Aktuğ, dokuz yıllık evliliğini sona erdirdiğini yaptığı basın açıklaması ile duyurdu.

Son olarak Eltilerin Savaşı adlı filmde karşımıza çıkan oyuncu Ferit Aktuğ, yaptığı bir basın açıklaması ile 2011 yılında yaptığı evliliği sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Çok sayıda dizi, film ve reklamda rol aldıktan sonra “Ufak Tefek Cinayetler”de canlandırdığı Taylan karakteriyle yıldızı parlayan Ferit Aktuğ, özel hayatında sıkıntılı günler yaşıyordu. Aktuğ, 2011 yılında eski antrenör ve oyuncu Bahar Özdoğan'la nikâh masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocuğu olmuştu.

Aktuğ evliliğini sonlandırdığını yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

“2011 yılında başlayan evliliğimizi aramızda oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz aylarda karşılıklı olarak sonlandırma kararı aldık. İçinde bulunulan durum neticesinde adliyelerin kapalı olmasından dolayı boşanma akdimiz henüz gerçekleşmemiştir. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken saygımızı ve dostluğumuzu korumanın değerinin bilincindeyiz. Bugün bazı haberlerde çıkan yanlış bilgilendirmenin aksine çocuğumuzun olmadığını belirtmek isteriz. Birlikte aldığımız bu karara saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz.

Saygılarımla,

Ferit Aktuğ”