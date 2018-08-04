Ünlü oyuncu Ferit Aktuğ, çeşitli dizi ve filmlerde yer almış ve tanınan ekran yüzlerinden biri haline gelmiştir. Son olarak en çok izlenen dizilerden biri olan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde yer alan oyuncu Geleceğin Starı isimli programda da oyuncu koçluğu yapmaktadır. Peki Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşındadır? İşte ünlü oyuncu hakkında bilinmesi gerekenler...