Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşındadır?

Ferit Aktuğ kimdir? Ferit Aktuğ (d. 17 Kasım 1978) Türk oyuncudur. Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli TV dizilerinde görev almıştır. Kavak Yelleri’nde Efe’nin abisi komiser Metin Kaygısız rolünü canlandırmıştır.Eti reklamında oynamıştır. Oyuncu 2013 yılından beri Star TV’de yayınlanmaya başlayan Aramızda Kalsın adlı dizide Mahir adlı karakteri canlandırmıştır. FOX TV’de yayınlanan Kördüğüm adlı dizide Genco adlı karakteri canlandırmıştır.
Kariyeri boyunca çeşitli dizi, sinema ve tiyatro projelerinde yer alan Ferit Aktuğ, 2017-2018 sezonunda ekrana gelmeye başlayan “Ufak Tefek Cinayetler”de “Taylan” karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır. Aktuğ son olarak 2018 Temmuz ayında başlayan “Geleceğin Starı” adlı yarışmada oyuncu koçu olarak yer almaktadır.
DİZİLERİ
Kördüğüm
Aramızda Kalsın
Yamak Ahmet
Kavak Yelleri
Koçum Benim
Kampüsistan
Haziran gecesi
Büyük Buluşma
Ufak Tefek Cinayetler
FİLMLERİ
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