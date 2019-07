Ferman Akgül kimdir? Ferman Akgül nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapan Ferman Akgül hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ferman Akgül kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu…

FERMAN AKGÜL KİMDİR?

Ferman Akgül, 25 Aralık 1979 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Sivas’lıdır. Ankara Anadolu Lisesi’nde okuduğu dönemlerde müziğe yöneldi ve klasik gitar çalmaya başladı. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Daha sonra Marmara Üniversitesi Sinema üzerine yüksek lisans yapmıştır. Ege Üniversitesinde de reklamcılık alanında doktora eğitimini sürdürmektedir. TRT Müzik kanalında da Kulaktan Kulağa isimli programın sunuculuğunu ve yapımcılığını 2 sezon boyunca devam ettirmiştir.

Müzik kariyerine ‘Colic’ ve Özgür Can Öney’in de davulcusu olduğu 70’lik grupları ile beraber başladı. 70’lik ile uzun süreli çalışmanın ardından Cem Bahtiyar’ınbas gitaristi olduğu Seven grubuna girdi ardından da müziğe bir süre ara verdi. Daha sonraları Özgür Can Öney’in daveti ile henüz yeni kurulmuş ve solisti olmayan bir grubun çalışmasına katıldı. 2001 yılının sonralarına doğru girdiği ve adı bile olmayan bu grubun ismi manNga oldu ve Türk rock tarihinde en fazla satan albümlerden birisine imza atmıştır. Grubun bu albümü, altın plak dahil birçok ödül kazanmıştır. Manga grubu 2005 ila 2009 yılları arasında Türkiye ve Avrupa turuna çıkmış, çok büyük yankı uyandırmıştır. 2006 yılında Bir Kadın Çizeceksin isimli şarkı FIFA06 soundtrackinde kullanılarak Türk müzik tarihinde bir ilke imza atmıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapan Ferman Akgül, 1.80 metre boyunda, 72 kilo ve Oğlak burcudur.