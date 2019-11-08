Ferman -Hilal Toprak çiftinin mutlu gecesi

Başarılı sanatçının bu özel gecesinde sanat ,sosyete, spor, magazin ve iş dünyasından yakın dostları yalnız bırakmadı. Şarkıların söylendiği muhteşem gecede, eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Geceye katılan isimler arasında Süreyya Yalçın, Ozan Baran, Selin Ciğerci, Soner Sarıkabadayı, Aslı Hünel, Elif Karlı, Songül Karlı, Murat Kurşun, Seccad Mehmedi, Ramazan Burak Telli, Lütfü Sapmaz, Tamer Köseoğlu, Yusuf Köksal, Savaş Fatin, Bülent Alıcı, Akın Şatıroğlu, Oğuz Vural, Ogün Temizkanoğlu gibi çok sayıda ünlü isim vardı.

SÜRPRİZ NİKAH TAZELEMEYE 20 KİŞİ ŞAHİTLİK ETTİ

Boğaza nazır mekanda gerçekleşen doğum günü partisinin bir diğer kutlaması da sürpriz nikah tazeleme oldu. 20 kişilik şahit ordusuyla nikah tazeleyen Ferman – Hilal Toprak çiftinin heyecanı gözlerden kaçmadı. Pasta keserek geceyi kutlayan mutlu çift, geniş şahit kadrosuyla da objektiflere poz verdi.

Eşi Hilal Toprak’ın kendisine en büyük hediyesinin minik kızları olan Adel Su Toprak olduğunu belirten başarılı isim “44 olduk. Daha nicelerini kutlamamızı Allah nasib etsin. Bu gecede yanımda olan olamayan bütün dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir de dev kadro şahitlerle nikahımızı bir sürprizle tazeledik.Güzel bir anı oldu” dedi. Doğum günü partisinde Ferman Toprak’ı yalnız bırakmayan sanatçı konuklar da tek tek sahneye çıkarak; seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla geceye katılan davetlileri adeta mest etti.