Ferman Toprak kimdir, kaç yaşında?

Ünlü türkücü Ferman Toprak, 'Hayatı Tesbih Yapmışım' şarkısıyla herkes tarafından tanındı. 1975 yılında Adana'da doğan Toprak, kan davası yüzünden aile büyüklerini kaybetti ve büyük bir travma yaşadı. Şu sıralar eşine uyguladığı iddia edilen şiddet ile gündeme gelen Ferman Toprak'ın hayatı oldukça merak ediliyor.

FERMAN TOPRAK KİMDİR?

Ferman Toprak, 30 Ocak 1975 tarihinde Adana’da doğmuştur. Ferman Toprak, babasından dolayı adıyaman’ın Bezik, annesinden dolayı Şanlıurfa’nın İzol aşiretinden. Doktor olan babası Adana’ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya geldi. Ama iki yıl sonra memleketlerinde toprak meselesi başladı. Aynı gün anneannesi, dedesi ve üç dayısı öldürüldü. Kan davası başladı ardından. Ferman Toprak daha yedi yaşındayken, annesiyle bindiği otomobilde yaylım ateşine tutuldu ve o korkuyu yıllarca üzerinden atamadı. 12 yaşına kadar kekeme kaldı. Kan davasında yıllar içinde tam 27 kişi öldü.

İlkokul ve ortaokulu Adana’da okudu. Liseyi de Adana’da bitirdikten sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı ve Ankara’ya gitti. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak müzik alanında iş yapmak için İstanbul’a taşındı. 1997 yılında “Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim” adlı ilk albümü yayımlandı.

İstanbul’da çeşitli mekanlarda sahne hayatına başladı. İlk önce Beşiktaş’taki Keyifli Meyhane’de sahne aldı. 1999’da Etiler Bibita’da kendi kitlesini oluşturdu. Onu Club ve Nispet Bar izledi. Sonunda Etiler’de kendi gece kulübünü açtı. Bunu Kuruçeşme’de açtığı yazlık mekan “İnadına” takip etti. Fakat sonunda sadece sahnede olmayı tercih etti ve mekanlarını kapadı.

Etiler Mansion Club’da yedi gece sahnede. Halen sahne hayatını başarıyla sürdürmektedir. Bütün gece süren programı üç bölümden oluşuyor: “Dikşın, ekşın, mekşın. Dıkşında slov şarkılar, mekşında orta ritmli şarkılar, ekşında herkes dans ediyor.” 2008 yılında ‘Ferman Zamanı’ isimli albümünü, 2011 yılında ‘Saygılarımla’ adlı albümünü çıkardı.

Ferman Toprak, 2015 yılında Almanya’nın Münih kentinde uzun süredir nişanlısı olan Hilal Öztürk ile sade bir nikahla evlendi. Çiftin Adel Su adında bir kızı var.