Ferman Toprak ve Hilal Toprak’ın mutlu günü

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Ömercan ALTAY



Ferman Toprak ve Hilal Toprak’ın bebeği önceki gün Maslak’ta bulunan özel bir hastanede hayata gözlerini açtı. Toprak çifti bebeklerine ‘Adel Su’ ismini verdi.

“AİLEMİZE VE VATANIMIZA HAYIRLI BİR EVLAT OLSUN İNŞALLAH”



Doğum sonrasında bebekleri Adel Su’yla objektiflere poz veren Ferman Toprak “43 yaşında baba olmanın bugün ayrı bir heyecanı vardı. Bu anlatılmaz yaşanır. Allah nasip etti şükürler olsun. Ailemize vatanımıza hayırlı bir evlat olsun inşallah” ifadelerini kullandı.