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Ferman Toprak ve Hilal Toprak’ın mutlu günü
Ferman Toprak ve Hilal Toprak’ın mutlu günü
Türkücü Ferman Toprak ve eşi Hilal Toprak çiftinin bebeği,  Maslak'ta bulunan özel bir hastanede dünyaya geldi.
Magazin 25 Nisan 2018 - 15:06

Ömercan ALTAY

Ferman Toprak ve Hilal Toprak’ın bebeği önceki gün Maslak’ta bulunan özel bir hastanede hayata gözlerini açtı. Toprak çifti bebeklerine ‘Adel Su’ ismini verdi.

 “AİLEMİZE VE VATANIMIZA HAYIRLI BİR EVLAT OLSUN İNŞALLAH”

Doğum sonrasında bebekleri Adel Su’yla objektiflere poz veren Ferman Toprak “43 yaşında baba olmanın bugün ayrı bir heyecanı vardı. Bu anlatılmaz yaşanır. Allah nasip etti şükürler olsun. Ailemize vatanımıza hayırlı bir evlat olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

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