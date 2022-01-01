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Fernando Muslera üçüncü kez baba oluyor

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Callegro üçüncü bebek heyecanı yaşadıklarını duyurdu.

Yayınlanma: 14:35 - 01 Ocak 2022 Güncellenme:
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Fernando Muslera üçüncü kez baba oluyor

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Callegro’dan sevenlerine üçüncü bebek müjdesi geldi.

35 yaşındaki futbolcu üçüncü kez baba olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

Muslera ve eşi, bebeklerinin ultrason görüntüsünü yayınladı.

Kailash ve Tiziana adında iki çocuğu olan çift, “Üçüncü çocuğumuza kavuşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

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