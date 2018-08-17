Fernando Muslera’dan aşk dolu paylaşım

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2011 senesinde bu yana Galatasaray’ın kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi Muslere, sosyal medya sayfasından ailesiyle birlikte olduğu bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Galatasaray’ın Uruguaylı yıldız kalecisi Fernando Muslera, eşi Patricia Muslera ve 10 aylık oğlu ile yaptığı bu paylaşımın altına “Canlarım” notunu düştü. Bunun yanı sıra Fernando Muslera’nın takipçilerinin dikkatini çeken en büyük detay ise Muslera’nın eşini öpme anından oğullarının objektiflere şaşkın bakması takipçilerine tebessüm ettirerek dikkatini çekti. İşte Muslera’nın beğeni yağan o paylaşımı;

