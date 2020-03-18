Ferzan Özpetek: İhtiyacımız olduğu anda bizi terk ettiğiniz için teşekkürler

Ferzan Özpetek: İhtiyacımız olduğu anda bizi terk ettiğiniz için teşekkürler

Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek, hızla yayılan ve Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da yetkililere isyan etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iğneleyici bir şekilde teşekkür eden Özpetek durumun ne kadar vahim olduğunu kinayeli bir şekilde anlattı.

İtalya’da yaşayan usta yönetmen Ferzan Özpetek, her gün yüzlerce kişinin corona virüsünden hayatını kaybettiği İtalya ile ilgili Instagram hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Usta yönetmen yaptığı paylaşımlarda yetkililere isyan etti. Avrupa ülkelerinin cumhurbaşkanlarına ve başkanlarına seslenen Özpetek, İtalya’nın dünya için önemini tarihten bu yana birçok detayıyla açıklayarak önemini hatırlattı.

“İHTİYACIMIZ OLDUĞU ANDA BİZİ TERK ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

İtalya’daki salgının kontrolden çıkmasını ve hiçbir ülkenin yanlarında durmamasına tepki gösteren Özpetek şu sözlere yer verdi:

* Sevgili Merkel ve sevgili Macron, tam ihtiyacımız olduğu anda bizi terk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Basit maskeler ve diğer tıbbi cihazları satın alabileceğimizi reddettiğiniz için teşekkür ederiz.

* Onları satın alabilirdik biliyor munusuz? Bizler İtalyanlarız. Kirli, kabadayı, asi, komik, fakir ve bazen mafyayız… Fakat aynı zamanda sokakları ve okulları inşa eden, kullandığınız alfabeyi öğreten İtalyanlarız!

* Biz İtalyanız, müzelerinizi dolduran eserlerin, ders çalışmanızı sağlayan metinlerin yazarlarıyız. Biz İtalyanız, size ve medeniyetinizin dayandığı sanat ve kültürü sunan, insanlığın şimdiye kadar ulaştığı güzelliği, uyum ve dengeyi sizlere sunan biziz.

* Size medeniyeti sunduk ve daha sonra Ortaçağ’da tüm dünyayı aşağı sürüklediniz. Bir kez daha yeniden doğduğumuzda size yine dünya medeniyetini, sanatını, coğrafyasını, ekonomiyi ve eğitimi sunan İtalyanlarız.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP VE İNGİLTERE BAŞBAKANI BORIS JOHNSON’A DA SESLENDİ

* Biz, parmesanı, mozarellayı, salamı, ravioliyi, makarnayı, pizzayı, dondurmayı yaratan İtalyanlarız. Fransa’ya şarabın nasıl yapıldığını öğreten İtalyanlarız.

* Ayrıca sayın Trump ve bay Johnson’a da teşekkürler. Yardım etmek yerine önce bizi izole ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size hatırlatmak isterim bay Trump: Eğer biz İtalyanlar olmasaydık, şimdi atalarınızın ülkesinde aç kalmış, İtalyanların cesareti olmadan bir patates bile yiyemeyecektiniz.

* Bay Johnson, ulusunuzun, korsanlar tarafınadn saldırıya uğramamak için gemilerinizde kaldırmanıza izin verdiğimiz bir bayraktan oluştuğunu hatırlıyorum. Cenevre Cumhuriyeti tarafından size verilen San Giorgio Haçı olmadan bu saraylar tarafından kelleniz uçurulurdu. Size navigasyonu öğrettik ve çok iyi öğrendiniz.

* Yarınlar yokmuş gibi elektrik kullandığınızda, televizyon izlerken veya radyo dinlerken ve telefonla birini aradığınızda Meucci’yi düşünün.

* Bizler bankaları, üniversiteleri, perspektifi, mimariyi, takvimi, astrofiziği, müziği ve şarabı icat eden İtalyanlarız.

* İtalya adını duyduğunuzda, ayağa kalkıp başınızı indirmeli ve batı toplumunun kökeninin burada olduğunu bilmelisiniz. Eğer sizden yardım istersek, koşmalısınız. Çünkü eğer dünyayı tekrar Ortaçağ’a sürüklerseniz, medeniyeti tekrar biz canlandırırız.

* Diğer yandan eğer bizimle ilgilenmiyorsanız, lütfen sahip olduğunuz şeylerden zevk alın. Birkaç ton demire hayran olun, ve müzeleri ziyaret ettiğinizde lütfen İtalyan eserlerini atlayarak devam edin. Ziyaretinizi hızlı bir şekilde bitirin.

* Venedik, Floransa ve Roma’yı taklit eden kumar başkentlerine gitmeye devam edin! Sırtından bıçakladığınız dünyanın en güzel ülkesini ziyaret etmekten kaçının. İhtiyaç duyduğumuz zamanlarda bize yardımcı olanları ise kollarımız açık bir şekilde karşılayacağız.

* Yunanistan’ı finansal meselelerle yok ettiniz, İtalya için de aynı şeyi denediniz ancak başarılı olamadınız. Şimdi belki de son darbeyi yapma fırsatı buldunuz, ancak bencilliğinizin körlüğünde virüsün sınırları olmadığını hesaplayamadınız. Virüs herkesi vuracak, seni de!

* Salgını ortadan kaldırmak için bize yardım ettiyseniz, bugün ölüleriniz ve yarınlarınız için yas tutmamalısınız. Bencilliğiniz, sizin ne kadar küçük olduğunuzu gösterdi! Teşekkürler!