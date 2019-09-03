Festival finaline Ziynet Sali damga vurdu

5. Uluslararası Zeytin Festivali, önceki akşam Ziynet Sali'nin konseri ile sona erdi. 30 Ağustos'ta başlayan festival, zeytin, zeytincilik, Gemlik'te 30 Ağustos kutlamaları fotoğraf sergileri, zeytin tarihi sergisi, çocuklara yönelik eğlenceler, Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi açılışı, en iyi zeytin bahçesi, en kaliteli zeytin ödülleri, zeytinyağlı yemek yarışması, kahvaltı ve dünyanın en büyük zeytin tabağı gibi pek çok faaliyete ev sahipliği yaptı. Festivalde kapanış konserini Ziynet Sali verdi.

Sali'den önce Gemlikli genç müzisyenlerden oluşan bir grup sevilen şarkıları seslendirdi. Bir saati aşkın sahnede kalan Gemlikli grup izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ardından Ziynet Sali'nin sahneye çıkmasıyla alanda coşku zirve yaptı. Repertuarında bilinen şarkıların yanı sıra Rumca, İspanyolca, Yunanca şarkılar ile geceye renk katan Sali, unutulmaz bir gece yaşattıYaklaşık iki saat süren konsere eşlik eden Gemlikliler zaman zaman telefon ışıkları ile ortaya etkileyici görüntülerin çıkmasını sağladı. 1 Eylül Dünya Barış Günü münasebetiyle barış mesajları da dile getirildi.