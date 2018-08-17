Fettah Can: “Baba olmak dünyanın en güzel şeyi”
Fettah Can, önceki akşam hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konserde 2 saat sahnede kaldı. Can, ‘Boş Bardak, Işıklı Yol, Özledim’ gibi eski ve yeni hit olmuş şarkılarını seslendirdi, büyük beğeni aldı.
“ÇEKİMLER ZOR ŞARTLARDA YAPILDI”
Konser öncesi yeni çıkardığı dokuzuncu single çalışması ‘Aradığım Aşk’ın klip çekimi ve özel hayatına yönelik açıklamalarda bulunan Can, çekimlerin zor şartlarda yapıldığını ama ortaya çok keyifli bir işin çıktığını söyledi.
(DHA)