Fettah Can: “Baba olmak dünyanın en güzel şeyi”

Sanatçı Fettah Can, önceki gün hayranlarıyla bir araya geldi. 'Aradığım Aşk' adını verdiği yeni bir single çıkaran Can, ortaya güzel bir işin çıktığını ve geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri olan Can, "İkizler 10 aylık, her geçen gün büyüyorlar. Cansu ile birlikte onlarla vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz. Babalık dünyanın en güzel şeyi" dedi.