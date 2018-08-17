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Fettah Can: “Baba olmak dünyanın en güzel şeyi”
Fettah Can: “Baba olmak dünyanın en güzel şeyi”
Sanatçı Fettah Can, önceki gün hayranlarıyla bir araya geldi. 'Aradığım Aşk' adını verdiği yeni bir single çıkaran Can, ortaya güzel bir işin çıktığını ve geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri olan Can, "İkizler 10 aylık, her geçen gün büyüyorlar. Cansu ile birlikte onlarla vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz. Babalık dünyanın en güzel şeyi" dedi.
Magazin 17 Ağustos 2018 - 14:11

Fettah Can, önceki akşam hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konserde 2 saat sahnede kaldı. Can, ‘Boş Bardak, Işıklı Yol, Özledim’ gibi eski ve yeni hit olmuş şarkılarını seslendirdi, büyük beğeni aldı.

“ÇEKİMLER ZOR ŞARTLARDA YAPILDI”

Konser öncesi yeni çıkardığı dokuzuncu single çalışması ‘Aradığım Aşk’ın klip çekimi ve özel hayatına yönelik açıklamalarda bulunan Can, çekimlerin zor şartlarda yapıldığını ama ortaya çok keyifli bir işin çıktığını söyledi.
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(DHA)

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